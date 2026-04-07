Coalición sindical ratifica su participación en protesta por mejores salarios

Representantes de la Coalición Sindical del estado Anzoátegui ratifican su participación en la protesta que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de abril a nivel nacional, con el fin de exigir mejores salarios.

La información se conoció tras una reunión que se celebró este lunes, con la presencia de delegados de los sectores salud y educación.

Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad y vocera del Movimiento Socio Político Laboral Anzoátegui (Mospla), manifestó que en el caso de la entidad, los trabajadores activos, jubilados y pensionados de todos los sectores de la vida laboral tienen previsto concentrarse en la plaza Bombón de Barcelona, a partir de las 9:00 am.

"Vamos a concentrarnos en apoyo a la protesta nacional. En Caracas van a marchar hacia el Palacio de Miraflores a exigirle a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respuesta sobre los sueldos y salarios porque indistintamente del tiempo que esté ahí, ella es la que nos tiene que dar respuesta sobre el planteamiento porque de verdad, los trabajadores hoy no aguantamos más", expresó.

Marín recordó que la masa laboral exige que se cumpla lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, en materia salarial.

Se espera que entre los asistentes a la manifestación esten empleados activos, pensionados y jubilados de los sectores educación, salud, petrolero, universitario y vivienda, entre otros.

Barcelona / Elisa Gómez