CNP y SNTP confirman la excarcelación de varios periodistas y trabajadores de la prensa

Este miércoles, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han confirmado que en las últimas horas se produjo la excarcelación de Roland Carreño, Nakary Mena Ramos y su esposo Gianni González, Luis López, Julio César Balza, Carlos Julio Rojas.

.

También fueron liberados otros trabajadoras de la prensa como Rafael García Marvez, de 79 años de edad. Los periodistas Carlos Marcano, Víctor Ugas, Ramón Centeno, Leandro Palmar y el técnico Balises Cubillan.

Cabe destacar que Carreño fue detenido el 2 de agosto de 2024, tras las presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que el ente electoral -integrado por rectores afines al chavismo- proclamó la victoria de Nicolás Maduro, resultado que fue rechazado por la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que insiste en que el ganador de la contienda fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Carreño ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.

El Sindicato informó que las liberaciones se produjeron en las últimas horas, aunque no se han detallado oficialmente las condiciones judiciales impuestas a los comunicadores. Se espera que las excarcelaciones continúen en el transcurso del día.

Al menos 24 periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de la prensa permanecía privados de libertad en Venezuela, de acuerdo con el SNTP. Las detenciones, según el gremio, no responden a hechos delictivos comprobados, sino al ejercicio del periodismo independiente, a la difusión de opiniones críticas o a la militancia política de los comunicadores.

En muchos casos, se les han imputado delitos como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir, sin respeto al debido proceso ni acceso a la defensa.

Estas liberaciones se dan después de que el presidente de la AsambleaNacional, Jorge Rodríguez, anunciara el pasado jueves un proceso de excarcelaciones de un «número importante» de personas, sin precisar cuántos recibirían esta medida y bajo qué condiciones.

Puerto La Cruz / Redacción web