CNP Sucre respalda labor periodística tras exhorto de la gobernación sobre cobertura de terremotos (+Comunicado)

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Sucre, manifestó su respaldo a la labor que realizan los comunicadores sociales en la cobertura de los terremotos registrados el 24 de junio en el centro del país, luego del comunicado emitido por la gobernación del estado Sucre en el que exhortó al gremio comunicacional a difundir únicamente información previamente verificada y avalada por las autoridades oficiales.

En el documento difundido por el Ejecutivo de la entidad, se instó a periodistas y generadores de contenido a orientar a los ciudadanos afectados para que canalicen sus solicitudes de atención, ayuda humanitaria, asistencia médica y procesos de registro exclusivamente a través de los organismos públicos y los canales oficiales competentes.

Asimismo, la gobernación señaló que la gestión de ayudas y los censos relacionados con las personas afectadas deben realizarse únicamente mediante las instituciones del Estado y los organismos autorizados, con el propósito de garantizar la coordinación y transparencia de las acciones desplegadas en el marco de la atención a las familias afectadas.

Pronunciamiento

En respuesta, el CNP Sucre emitió un pronunciamiento en el que expresó su respaldo a los periodistas que se encuentran informando desde las zonas impactadas y recordó que, en el ejercicio del periodismo, las fuentes oficiales constituyen una parte importante de la cobertura, pero no las únicas voces que pueden ser consultadas para construir una información de interés público.

El gremio sostuvo que, en situaciones de alto impacto social, los comunicadores cumplen un papel fundamental al visibilizar las necesidades de las comunidades y servir de enlace entre la ciudadanía, las instituciones y los distintos actores que participan en las labores de apoyo.

Más detalles

En su comunicado, el CNP también enfatizó que la información relacionada con una contingencia de esta magnitud debe ser tratada como un bien de interés público, destacando que la labor periodística consiste en informar con responsabilidad, verificar los hechos y ofrecer a la ciudadanía una cobertura amplia, plural y sustentada en diversas fuentes.

Finalmente, la organización reiteró su compromiso con el ejercicio ético del periodismo y con el derecho de la población a recibir información oportuna y verificada sobre los acontecimientos que afectan al país.

Cumaná / Lino Castañeda