CNP Sucre inició la Semana del Periodista con la Carrera 5K en Cumaná

Con la participación de más de 150 corredores, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Sucre, dio inicio este domingo a la programación de la Semana del Periodista, en el marco de la conmemoración de los 50 años del gremio en la entidad y de la celebración del Día Nacional del Periodista, el próximo 27 de junio.

La actividad deportiva se desarrolló en la avenida Cacique Maraguey de Cumaná, donde desde las 6:30 de la mañana periodistas, atletas y ciudadanos se congregaron para participar en la primera edición de la Carrera CNP 5K.

La jornada contó con puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido, además de espacios para patrocinadores, actividades recreativas y premiaciones para los atletas más destacados de la competencia.

Triunfadora

En la categoría femenina, Lorena Domínguez se alzó con el primer lugar, seguida por Dariannys Herrera en la segunda posición y Mariela Romero en el tercer puesto.

Por su parte, en la categoría masculina, Josué Mata conquistó el campeonato absoluto, mientras que Robinson Benítez obtuvo el segundo lugar y Daniel Herrera completó el podio.

En la modalidad reducida masculina, Luis Vázquez logró el primer lugar, seguido por Luis Herrera y Eleazar Zerpa, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

Receptividad

Representantes del CNP Sucre destacaron la receptividad de los participantes y señalaron que esta actividad marca el inicio de una semana dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales de la comunicación social.

Asimismo, invitaron a periodistas, agremiados y comunidad en general a participar en el resto de las actividades programadas en Cumaná y Carúpano, entre ellas jornadas académicas, recreativas, culturales y religiosas, como parte de la celebración del cincuentenario del gremio en el estado.

Cumaná / Lino Castañeda