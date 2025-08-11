CNE dice que respalda a Maduro ante "insolente" declaración de fiscal de EE.UU

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó este lunes su respaldo a Nicolás Maduro ante las que considera "insolentes declaraciones" de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien acusó al gobernante chavista de ser uno de los mayores narcotraficantes y anunció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca a su arresto.

En respuesta, el organismo electoral dijo: "Sienta usted que lo respaldamos y lo apoyamos en su lucha por garantizar la paz, la independencia y la soberanía de la tierra de (Simón) Bolívar, y ratificamos contundentemente nuestro rechazo a las pretensiones de la Fiscalía General de los Estados Unidos de tratar de involucrarlo a usted en hechos irregulares".

En un comunicado, la institución -controlada por funcionarios afines al chavismo- dijo que los señalamientos de la fiscal estadounidense carecen de "veracidad y legalidad", por lo que hizo un llamado a los venezolanos a "honrar y defender a la patria, valores, sus símbolos" y a "sus autoridades legítimamente electas".

El CNE, encabezado por el chavista Elvis Amoroso -quien lideró previamente la entidad responsable de inhabilitaciones políticas a opositores como la dirigente María Corina Machado-, proclamó ganador a Maduro en las presidenciales de julio de 2024, y desde entonces no ha publicado los resultados desglosados, contrario a lo establecido en el cronograma oficial, mientras que la oposición mayoritaria asegura que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.

Además, en el comunicado, el ente comicial aseguró que la comunidad internacional "conoce del incalculable daño patrimonial que ha ocasionado" a Venezuela "el Gobierno norteamericano".

"El objeto de su accionar no solo está dirigido a la desestabilización, sino a la apropiación de nuestros recursos, con la complicidad y el silencio de diversos organismos internacionales", agregó el CNE.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, el Ministerio Público (MP, Fiscalía), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras instituciones del Estado han rechazado también la anunciada recompensa de EE.UU., que duplica la ofrecida el pasado enero.

Caracas / EFE