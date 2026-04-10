Clubes venezolanos firmaron una jornada histórica en torneos internacionales

Durante esta semana arrancó la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana y los clubes venezolanos firmaron una jornada histórica. Los cinco equipos que vieron acción tuvieron resultados positivos (victorias o empates) y cuatro de ellos lo lograron ante cuadros brasileños, algo que, según expertos, nunca había ocurrido.

La racha la comenzó Deportivo La Guaira con un empate 0-0 con el Fluminense de Brasil en el estadio Olímpico de Caracas, por la Libertadores. En ese mismo torneo y escenario UCV FC superó 3-1 a Libertad de Paraguay.

Así como el recinto capitalino fue testigo de la gran actuación de guarieños y universitarios, el Polideportivo Misael Delgado de Valencia lo fue de los triunfos de Academia Puerto Cabello 2-1 sobre Atlético Mineiro y de Carabobo FC 1-0 ante RB Bragantino, por Sudamericana. Además, Caracas FC igualó 1-1 con Botafogo en suelo brasilero por la misma competición.

Alegría

El Carabobo fue el último de los elencos venezolanos que jugó en la jornada de copas internacionales. Tras vencer 1-0 al RB Bragantino, el director técnico del granate, Daniel Farías, se mostró contento por lo hecho y felicitó a sus colegas del resto de equipos.

Hizo mención de Héctor Pablo Bidoglio, estratega del Deportivo La Guaira; Daniel Sasso, de UCV FC; Fernando Aristeguieta, del Caracas FC y a Eduardo Saragó, de Academia Puerto Cabello.

El sucrense además extendió la felicitación a los dueños de los respectivos clubes por sostener la estructura de sus planteles y mejorarlos con buenos fichajes para tener jornadas como la reciente.

"Hoy (jueves) nos dan la posibilidad de sentir esta alegría. No sé cómo terminará la copa, pero hoy nos tenemos que sentir muy felices porque nuestra tan criticada liga nos dio la posibilidad de que cinco equipos tengan este performance tan importante como el de esta semana", expresó el entrenador oriental a los distintos medios de comunicación que estuvieron en zona mixta luego del choque contra los brasileños.

Resultados

Deportivo La Guaira inició la jornada para los cuadros venezolanos con un empate sin goles el martes 7 de abril con Fluminense, rival brasileño de alto perfil que por ejemplo fue semifinalista del Mundial de Clubes 2025 y que se mantiene en los primeros lugares del Brasileirao.

Luego el miércoles 8 Academia Puerto Cabello superó 2-1 a otro oponente amazónico, en este caso Atlético Mineiro, que perdió por primera vez en su historia ante un club de Venezuela. Los goles de los dirigidos por Eduardo Saragó fueron obra de Jean Castillo y Jiovany Ramos.

El jueves 9 del corriente la cartelera empezó con el pacto 1-1 del Caracas FC con Botafogo, campeón de Copa Libertadores en 2024. Wilfred Correa fue el autor de la diana de los "Rojos del Ávila" en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil.

Posteriormente UCV le endosó un 3-1 al Libertad, club histórico de Paraguay. Juan Cuesta, Yeiber Murillo y Francisco Solé movieron las redes a favor del tricolor.

La cereza al pastel la puso Carabobo FC al derrotar 1-0 al conjunto brasileño RB Bragantino con una diana de Ezequiel Neira en los primeros pasajes del encuentro.

Líderes de grupo

Vale acotar que tanto el conjunto de Puerto Cabello como su vecino granate quedaron líderes del grupo B y H, respectivamente, de la Sudamericana. Caracas quedó segundo en el apartado E de la misma competición.

A su vez UCV también encabeza la parcela H en Libertadores, mientras que La Guaira es tercero en la zona C, igualado Fluminense.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo