CLIPP anunció ocho nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) informó este martes sobre ocho nuevas excarcelaciones en medio del proceso anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Recibimos información sobre excarcelaciones en la cárcel de El Rodeo I (ubicada en el estado Miranda la noche de este martes 27 de enero", señaló la ONG en un mensaje en su cuenta de X.

Entre los liberados se encuentran "seres queridos de madres y familiares" que permanecen en campamentos improvisados frente a esa prisión desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante" de personas.

Entre los excarcelados está Keberth Barceló, quien, según la ONG Provea, fue detenido "arbitrariamente" en diciembre de 2024 en un punto de control en el estado Zulia, fronterizo con Colombia.

Caracas / EFE