Clientes reportan que los productos de aseo personal están "por las nubes"

Casi 10 dólares, según la tasa oficial cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV), necesita una persona para adquirir los productos básicos para el aseo personal: jabón, desodorante, crema dental, champú y acondicionador. El monto aproximado es de 1.151 bolívares siempre y cuando adquiera los artículos más baratos que se consiguen en abastos y farmacias.

Y es que en un recorrido por diferentes establecimientos de Anaco se constató que si bien los precios de estos productos para la higiene del cuerpo varían según la marca y el tamaño, los clientes requieren de ese monto mínimo para poder comprar lo indispensable y reportan que están "por las nubes".

"Compré un champú por 240 bolívares, el acondicionador en 305, un jabón de baño que me costó 217 bolívares, el desodorante más barato que conseguí en 312 bolívares y una crema dental en 77 bolívares. Es de una marca que no me gusta, pero es la más económica que encontré y no puedo pagar más porque entonces dejo de comer", relató el ama de casa Berthalina García, mientras salía de un abasto.

Dificultad

Al igual que ella, otros clientes que se encontraban en una farmacia comparando precios para adquirir los artículos, expresaron que cada día es más difícil adquirir esos productos debido al alza en los precios.

Los costos de un jabón de baño están sobre los 200 bolívares, mientras que para adquirir un champú el cliente tiene alternativas que oscilan entre 240 bolívares y 942 bolívares. Los acondicionadores para el cabello se consiguen a partir de 300 bolívares y pueden costar cerca de 700 bolívares, pues todo depende de la presentación, la marca y el tamaño.

"Que un desodorante en spray cueste casi 900 bolívares me parece una exageración. Prefiero comprar uno en crema que vale un poquito más de 400 bolívares", dijo Alexia Romero.

Otros artículos

En lo que se refiere a otros productos de uso femenino se encuentran las toallas sanitarias, cuya variedad brinda muchas alternativas, entre ellas, se pueden conseguir paquetes de 10 unidades en 170 bolívares; otros en 407 bolívares, mientras que otras presentaciones más grandes superan los 900 bolívares.

Los clientes coincidieron en que los costos del papel sanitario están muy altos pues hay algunos paquetes que valen hasta 935 bolívares.

"Hay unos económicos en 265 y 330 bolívares, pero hay otros que son muy costosos y están en 750, 840 bolívares y más de 900 bolívares", comentó Francelys Bucarito.

Anaco / Danela Luces