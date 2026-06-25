Ciudadanos y diáspora lanzan sitios web para canalizar ayuda tras el terremoto en Caracas

Ante la emergencia provocada por el reciente sismo en la capital venezolana, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la diáspora han sumado esfuerzos para crear herramientas digitales que unifiquen la información y organicen la respuesta solidaria.

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El principal punto de encuentro es la plataforma Hazlo Hoy, que funciona como un gran directorio para centralizar las iniciativas existentes. A través de este portal, quienes deseen colaborar o necesiten asistencia pueden acceder a recursos clave en un solo lugar.

Con estas plataformas se puede canalizar ayuda. Encontrar canales oficiales y verificados para realizar donaciones.

El usuario podrá registrarse como voluntario, una opción abierta tanto para personas dentro de Venezuela como en el exterior que buscan conectar con proyectos activos.

También será posible acceder a bases de datos dedicadas a la búsqueda y localización de personas, además de documentar las zonas afectadas y el nivel de daños materiales.

Enlaces de interés

Portal central de iniciativas: hazlohoy.org/terremoto-caracas

hazlohoy.org/terremoto-caracas Búsqueda de personas y desaparecidos: desaparecidosterremotovenezuela.com y encuentralos.tecnosoft.dev

desaparecidosterremotovenezuela.com y encuentralos.tecnosoft.dev Monitoreo y mapa de daños: terremotovenezuela.com

Estas herramientas nacen con el objetivo de vencer la desinformación y ofrecer una guía clara a todas aquellas personas que quieren ayudar pero no saben por dónde empezar.

Las organizaciones civiles recuerdan la importancia de difundir solo enlaces verificados para garantizar que el apoyo llegue de manera eficiente a las zonas más afectadas.

Miami / Caraca/ Redacción Web