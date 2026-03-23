Ciudadanos de El Tigre consideran injusto aumento de pasaje ante insuficiencia salarial

El pasado fin de semana, el pasaje urbano comenzó a cobrarse a 150 bolívares en algunas unidades de transporte público de El Tigre, estado Anzoátegui, y enseguida despertó las reacciones de la población. Los ciudadanos en su mayoría ven injusta la medida por considerar que se impone ante la paralización e insuficiencia del salario.

La señora Fanny Castro, usuaria del servicio, manifestó que el nuevo monto representa un gasto excesivo para su bolsillo, pues diariamente debe pagar entre dos y tres pasajes para movilizarse. Aseguró que su ingreso mensual (compuesto por una pensión base de 130 bolívares y el Bono de Guerra Económica indexado en 58,38 dólares) apenas le alcanza para cubrir alimentos básicos y cancelar deudas pendientes.

Milagros Aray, otra usuaria, señaló que el sueldo mínimo que devenga sigue estando por debajo de sus necesidades básicas y ni siquiera cubre por completo la canasta alimentaria.

Adicionalmente, Aray se quejó del precio del pasaje para el vecino municipio Guanipa, que escaló de 100 bolívares a 250 bolívares.

Entre las opiniones, también se encuentran quienes apoyan el incremento, fijándose en los gastos operativos del gremio del volante. Tal es el caso de Jesús Lista, quien refirió que se debe hacer un "sobreesfuerzo" monetario para gozar del servicio de transporte y que así las unidades estén en buenas condiciones.

Se espera que próximamente la Cámara Municipal de Simón Rodríguez emita la Gaceta Oficial con el aumento correspondiente, que aún se desconoce si se mantendrá o se situará por encima de la cantidad ya exigida.

El Tigre / Damary Díaz