Ciudadano exige que le restituyan la posesión de un local comercial en Puerto La Cruz

Franklin González, representante legal de la Licorería y Comercial "Toma Caña", ubicado en el centro comercial Ankla, en Puerto La Cruz, denunció que fue despojado de la posesión del local de manera "arbitraria" el pasado jueves 12 de marzo.

Aseguró que el ciudadano Alfredo Calma, presidente de Fundeso, ente adscrito a la alcaldía del municipio Sotillo, se presentó en el lugar sin ninguna notificación, orden judicial ni procedimiento administrativo y, supuestamente, lo desalojó del comercio, pese a que cuenta con su contrato de arrendamiento del sitio.

"El ciudadano Alfredo Calma, presidente de Fundeso, hizo acto de presencia en el local, mientras yo me encontraba entregando una mercancía a un tercero, y de una manera hostil estuvo en el local con dos abogados, y una vez que sacamos la mercancía e íbamos a cerrar el negocio, el señor le quitó la llave al tercero y me dejó fuera del local en un acto totalmente arbitrario. Yo soy representante legal de esta razón social, la cual funciona desde hace 23 años en este local, que efectivamente es propiedad de la alcaldía, pero yo tengo un contrato de arrendamiento con Fundeso y ha sido así durante 23 años. Ese señor se presentó en el local y a lo 'Juan charrasqueado' prácticamente me sacó del local y he perdido la posesión del mismo, afectándome de manera significativa en mis derechos", comentó.

González añadió que desde el comienzo de la gestión del actual alcalde Jesús Marcano ha notado que éste ha buscado un acercamiento con todos los comerciantes y ha garantizado su seguridad jurídica, por lo cual exhortó al mandatario local a intervenir en esta situación a fin de que se le restituya la posesión de la licorería.

"El alcalde ha garantizado la seguridad jurídica de los comerciantes para que la gente venga a invertir en este municipio y ahora nos encontramos con un funcionario de libre remoción, como lo es el señor Alfredo Calma, que prácticamente está de espalda a esa gestión que viene haciendo el alcalde y comprometiendo su gestión. Hago un exhorto al alcalde para que tome cartas en el asunto y me restituya la posesión del local. No hay explicación que valga, él (presidente de Fundeso) no puede tomar la ley por sus manos. Yo tengo un contrato de arrendamiento y soy representante legal de esta firma. Si él no trae un procedimiento administrativo ni una orden judicial, no puede tomar la justicia por sus manos. Yo pudiera ir a tribunales o la Fiscalía para hacer esta denuncia, pero prefiero ir por la vía amistosa con el alcalde para que esto se resuelva de la mejor manera posible", enfatizó.

Contraparte

El equipo de El Tiempo intentó, en dos ocasiones, hacer contacto con el presidente de Fundeso, Alfredo Calma, para conocer su posición al respecto, pero no fue posible la comunicación.

Habrá que esperar algún tipo de pronunciamiento público por parte del funcionario para conocer su versión sobre el hecho.

Puerto La Cruz / Redacción Web