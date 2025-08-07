Ciudadanía considera que en el centro de Puerto La Cruz predomina la anarquía

Habitantes del municipio Sotillo denunciaron que en el centro de Puerto La Cruz predomina la anarquía.

Esta aseveración surge debido a que cada vez se observan más vendedores informales e indigentes transitando o durmiendo en las aceras, los transportistas ahora usan mayor extensión de la calle para estacionar sus carros y para subirse en algún autobús en la avenida 5 de julio, por ejemplo, hay que "mirar para todos lados para que los motorizados no te atropellen".

"Todo es un desorden en el centro", coincidieron ciudadanos consultados por El Tiempo este jueves 7 de agosto.

En un recorrido hecho por la avenida 5 de Julio en horas de la mañana se pudo corroborar que entre los cruces con las calles Sucre y Buenos aires es uno de los tramos donde abundan más comerciantes informales, que ofrecen desde tequeños, empanadas, sopas y jugos, hasta prendas de vestir y copias de llaves.

Estos vendedores ocupan al menos 50% de la acera en el trayecto antes mencionado.

Además, se observaron algunas personas en situación de calle, caminando de un lado a otro pidiendo "una colaboración" (dinero o comida).

Mientras que en la calle Honduras, cercana a la Sucre, había una dama durmiendo en el piso.

"El centro está más feo que cualquier otro barrio. Está lleno de indigentes, hay basura por todos lados, falta iluminación en algunas partes, hay que hacerle un cariñito al centro, hacemos un llamado al nuevo alcalde, esta es una ciudad turística, no puede estar así", opinó la pensionada Marbelis Rondón.

Habitantes exhortan a las autoridades a que controle el tema de los indigentes / Foto: Arturo Ramírez

Orden

A juicio del obrero Luis Díaz, quien reside en El Frío, pero transita frecuentemente por el centro porteño, el primer aspecto en el cual debe trabajar la nueva autoridad local es la reorganización de los transportistas.

"Hace pocos días vi a los choferes de la parada de Guanta haciendo trabajos de mecánica, arreglando hasta motores de los carros y eso es un grasero en la calle. Eso sin contar que siempre lanzan basura a la calle y hasta hacen sus necesidades en las aceras. Los motorizados son un problema de nunca acabar, uno cruza la calle asustado, porque siempre pasan volados. El alcalde (Jesús Marcano) tiene que poner orden en la cosa", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez