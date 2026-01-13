Cisneros protagonizó la remontada de Gimnasia de Comodoro en Argentina

El alero venezolano Ányelo Cisneros impuso sus condiciones y Gimnasia de Comodoro derrotó 79-72 a Obras Basket, en la continuación de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina.

Los dirigidos por el conocido entrenador Pablo Favarel terminaron el tercer cuarto en desventaja 62-57, pero el espléndido estado de forma de Cisneros, quien anotó 10 puntos y recuperó una pelota en el último cuarto, propiciaron la profanación del Templo de Rock.

Por los ganadores, Cisneros figuró con 21 tantos, cuatro rebotes, una recuperación y un bloqueo, mientras que el pivote sucrense Jesús Centeno no vio acción.

Graterol celebró como Cisneros

En el Estadio Cincuentenario, el pivot venezolano Windi Graterol dio el pase para que Tomás Spano anotara la bandeja con la cual La Unión de Formosa superó 78-77 a Quimsa.

El canasto de Spano, a falta de un minuto para el pitazo final, coronó una racha de 11-0 que selló la victoria de los dirigidos por Guillermo Narvarte.

Por los locales, Graterol produjo 11 tantos, bajó seis rebotes y entregó un par de asistencias.

Mijares y Ascanio sin fortuna

En otro choque, Olímpico de La Banda no pudo en su visita a Córdoba y cayó 89-75 frente a Atenas.

Por la visita, el venezolano Edwin "Zancudito" Mijares consiguió dos tableros y dio un pase clave, mientras que su compatriota José Ascanio destacó con siete contables y cometió cuatro faltas.

En Misiones, Oberá no tuvo problemas para despachar 111-73 a Platense.

Por Platense, el base criollo Anthoan Urbina se hizo presente con dos puntos, dos rebotes y tres asistencias.

Guerra ganó duelo de criollos

A principios de la semana, el base Yeferson Guerra le ganó el duelo a su compatriota Ányelo Cisneros con la victoria 88-75 de Unión de Santa Fe sobre Gimnasia de Comodoro.

Guerra fue el protagonista de la victoria con 22 unidades, cinco cristales, tres entregas y tres robos de pelota; mientras que por el elenco verde, Cisneros se hizo notar con ocho puntos, dos rebotes, tres asistencias, tres pelotas recuperadas y una tapa.

Santiago / León Aguilar