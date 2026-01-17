Cinco muertos en dos avalanchas de nueve en los Alpes austríacos

Cinco personas murieron este sábado al ser alcanzadas y arrastradas por dos avalanchas de nieve en los Alpes austríacos, en el estado federado de Salzburgo, informó la radiotelevisión pública ORF.

En el primer accidente, en la localidad de Bad Hofgastein, murió una mujer que practicaba esquí de travesía, es decir, fuera de pistas preparadas, al ser arrastrada por una avalancha ante los ojos de su marido.

Menos de dos horas más tarde, en torno a las 14.00 hora local (13.00 GMT), murieron otros cuatro esquiadores por un alud en el cercano valle de Grossarltal, a unos 2.200 metros de altura y situado a unos 300 kilómetros al oeste de Viena.

Otros tres esquiadores del mismo grupo sobrevivieron al incidente: uno resultó ileso, otro sufrió heridas leves y el tercero se encuentra en estado grave.

Según las autoridades locales, unos 90 rescatistas, algunos con perros, y cuatro helicópteros fueron desplegados en la zona para encontrar y rescatar a los supervivientes.

"A pesar de advertencias claras y reiteradas, hoy se produjeron nuevamente numerosos desprendimientos de avalanchas, lamentablemente con un desenlace mortal", dijo Gerhard Kremser, jefe del servicio de rescate alpino de Pongau, en Salzburgo.

"Esta tragedia muestra de forma dolorosa lo grave que es la situación actual de aludes", agregó Kremser en un comunicado.

Cerca del mediodía local (11.00 GMT), otros grupos de esquiadores de travesía habían causado varias avalanchas, sin que se registraran víctimas.

Viena / EFE