Cifra de presos políticos excarcelados este domingo se eleva a más de 20 según el Foro Penal y otras ONG

Desde la mañana y hasta las 6:00 pm de este domingo, distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de defensa de Derechos Humanos, habían confirmado la excarcelación de, al menos, 16 nuevos presos políticos en el país, aunque la cifra podría superar las 20 liberaciones.

De acuerdo a la información suministrada por el Foro Penal, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Justicia Encuentro y Perdón (JEP) y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales la lista incluiría los siguientes nombres:

1.- Javier Tarazona, director de la Organización No Gubernamental (ONG), Fundaredes y defensor de Derechos Humanos. (Detenido por 4 años y 7 meses).

2.- Yandir Loggiodice Lander (preso desde el 14 de julio de 2025).

3.- Victor Enmanuel Castillo Viscaya (detenido desde el 28 de abril de 2024).

4.- Mauricio Giampaoli (detenido desde el 23 de marzo de 2024).

5.- Willians Antonio Díaz Rolong (preso desde el 12 de mayo de 2025).

6.- Luis Guillermo Istúriz González. Abogado y miembro de Vente Venezuela (preso desde el 24 de agosto).

7.- Omaira Josefina Salazar, líder social Bolívar (presa desde el 24 de octubre de 2024).

8.- Ulises Martínez, dirigente de Vente Venezuela en Barcelona, estado Anzoátegui (preso en Yare). Se encontraba detenido desde el 9 de junio de 2025.

9.- Ysaira Coromoto Villamizar Aponte, maestra jubilada de 69 años que se encontraba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda. (Presa el 30 de agosto de 2025).

10.- Blanca Elena Guerrero de Loaiza (Detenida desde el 17 de octubre de 2025).

11.- José Castellanos. (Detenido desde el 17 de octubre de 2025).

(Estos dos últimos son la madre y hermano del periodista Omairo Castellanos, según información confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa -Sntp-).

12.- Lorenia Guadalupe Gutiérrez Bolívar (detenida desde 25 de agosto de 2025).

13.- Pedro Fernández. Urólogo. Preso en Yare II (detenido desde el 20 de octubre de 2025).

14.- Guillermo de Jesús López (detenido el 23 de enero de 2024).

15.- Rodrigo Antonio Pérez Mejías.

16.- Orangel Tabares.

Al final de la tarde se estaban verificando nuevas excarcelaciones, que, de acuerdo al director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, superaban las 20.

Según cifras dadas a conocer por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, el balance de presos políticos puestos en libertad desde el 8 y hasta el 31 de enero, era de 304, aunque voceros del Gobierno afirman que las personas beneficiadas con las medidas se ubicaban entre 626 y 800.

Aún restaría la liberación de cerca de 700 ciudadanos, según estiman diversas organizaciones de defensa de DD.HH.

Caracas / Rodolfo Baptista