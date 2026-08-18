Cifra de fallecidos por terremotos asciende a 6.438

Un total de 6.438 personas han fallecido y 6.462 han sido rescatadas tras los terremotos del pasado 24 de junio. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mediante la publicación del Boletín Informativo Semanal.

El balance señala que 86.358 personas han recibido atención en hospitales. En materia habitacional, las autoridades reportan la entrega de 335 viviendas y la evaluación de 59.109 inmuebles.

Del total de viviendas evaluadas, 34.680 fueron clasificadas como habitables, 13.733 como restringidas y 10.696 como de alto riesgo, según las cifras incluidas en el boletín.

Las labores de remoción de escombros alcanzaron 528.222,30 toneladas, cantidad que representa 25,15% del total previsto.

El reporte corresponde al corte del 17 de agosto y reúne los principales indicadores de las operaciones de rescate, atención hospitalaria, evaluación de viviendas y retiro de escombros.

Caracas / Redacción web