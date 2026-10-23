Cicpc detiene a cinco trabajadores por presunto hurto en una empresa de Cumanacoa

Cinco hombres fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), señalados por su presunta vinculación con el hurto de objetos de valor en una empresa de Cumanacoa, municipio Montes, estado Sucre.

De acuerdo con la información difundida por el organismo policial, los investigados presuntamente utilizaban su condición de trabajadores para acceder a las instalaciones de la compañía y sustraer bienes que posteriormente comercializaban.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Alfredo Figuera Pompa, de 37 años; Howard Henry Gordillo Noguera y Pedro Luis Reyes Mujica, ambos de 52; Andrés José Alcalá Márquez, de 42; y Edvis Eduardo Querales Martínez, de 37 años.

Tras el procedimiento, los cinco quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades penales.

Cumaná / Lino Castañeda