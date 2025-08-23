Chris Martin abrió concierto de Coldplay junto a Gustavo Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar en Londres

Este viernes 22 de agosto, el estadio de Wembley en Londres fue escenario de un encuentro musical inesperado: Chris Martin, vocalista de Coldplay, presentó al director venezolano Gustavo Dudamel y a la Sinfónica Simón Bolívar, quienes se encargaron de abrir la primera noche de la residencia Music of the Spheres en la capital británica.

La colaboración se repetirá en todas las fechas programadas por la banda en Wembley: 26, 27, 30 y 31 de agosto, así como el 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2025.

“Son todos jóvenes de Venezuela. Son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas”, dijo Martin al público antes de recibir entre aplausos a Dudamel y la orquesta.

50 años de El Sistema

Esta serie de conciertos forman parte de la celebración de los 50 años de El Sistema, como una de las orquestas más influyentes del mundo. Los ensayos en Londres comenzaron el pasado miércoles 20 de agosto con el maestro Gustavo Dudamel, para afinar los detalles de la colaboración que, de acuerdo con los músicos de El Sistema, marcará un precedente en la historia de la música sinfónica y popular contemporánea.

«Es la cumbre de una celebración de estos 50 años, en un escenario tan poderoso como Wembley, abrazado de un grupo como Coldplay que comparte los valores de El Sistema y de la música como herramienta de transformación social», expresó Gustavo Dudamel.

Para el director, este encuentro musical no solo representa un logro artístico, sino también un compromiso renovado con la visión del maestro José Antonio Abreu.

Londres / Redacción web