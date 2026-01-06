China acusa a EE.UU. de anteponer su ley interna al derecho internacional por Venezuela

China acusó a Estados Unidos de anteponer su legislación interna al derecho internacional en el caso de Venezuela y sostuvo que ningún país puede situar sus normas domésticas por encima de las reglas internacionales ni erigirse en árbitro del orden jurídico global.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que la actuación de Washington en Venezuela "viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", al referirse a la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense.

"Ningún país puede colocar sus reglas internas por encima del derecho internacional", subrayó Mao, quien añadió que Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, "ha ignorado las serias preocupaciones de la comunidad internacional y ha pisoteado de forma arbitraria la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de Venezuela".

La portavoz reiteró que Pekín "se opone firmemente" a estas acciones y defendió que "las cuestiones internacionales no deben resolverse mediante el uso de la fuerza", ya que, según indicó, "el abuso de medios militares solo conduce a crisis mayores".

Contexto

En ese contexto, Mao sostuvo que "los grandes países, en particular, no deben actuar como si pudieran ser la policía del mundo" y recalcó que "ningún Estado tiene derecho a autoproclamarse árbitro del derecho internacional".

"China respeta la soberanía y la independencia de Venezuela, y respeta las disposiciones adoptadas por el Gobierno venezolano de acuerdo con su Constitución y sus leyes", añadió la portavoz, al ser preguntada sobre la situación política interna del país después del nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Maduro.

En relación con el proceso judicial abierto en Estados Unidos contra el mandatario venezolano, Mao señaló que Washington "ha ignorado el estatus de jefe de Estado del presidente Maduro" y que someterlo a procedimientos judiciales internos estadounidenses "infringe gravemente la soberanía nacional de Venezuela y socava seriamente las normas fundamentales de las relaciones internacionales".

Llamado

"China insta a Estados Unidos a liberar de inmediato al presidente Maduro y a su esposa, y a garantizar su seguridad personal", añadió.

Mao concluyó que China seguirá defendiendo "el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países" y abogó por "resolver las diferencias y disputas entre Estados mediante el diálogo y la consulta por medios pacíficos".

Pekín / EFE