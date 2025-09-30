Chavismo recuerda que la Navidad en Venezuela comienza el 1 de octubre pese a "amenazas"

El chavismo recordó que el 1 de octubre comienza la Navidad en Venezuela, un adelanto que, como en años anteriores, decretó el presidente Nicolás Maduro, en un contexto marcado por el despliegue militar de EE.UU. en aguas cercanas a la nación suramericana, y por la respuesta de Caracas a la que considera una "amenaza" en su contra.

"El miércoles 1 (de octubre) arranca la Navidad. Para los amargados no habrá Navidad, según ellos, pero para nosotros sí, para el país entero", expresó el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en alusión al sector mayoritario opositor.

En la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior dijo que el país está "en paz" y "esperando la llegada de la Navidad" el miércoles, cuando también comienza un mes en el que, señaló, se celebrará una "fiesta religiosa" por la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el 19 de octubre.

Además, Cabello, quien tenía puesta una gorra con la frase "Dudar es traición", dijo que hoy la nación suramericana, su pueblo, su Fuerza Armada y los organismos policiales están "sólidamente amalgamados en una sola fuerza" y aseguró que el chavismo "no se va a parar" pese a las "amenazas".

Decoraciones

Luego de que Maduro, el pasado 8 de septiembre, anunciara el adelanto de la Navidad, como ha hecho en otros años desde que llegó al poder en 2013, comenzaron a ser decoradas varias zonas de la capital, entre ellas el Paseo Los Próceres -un monumento con fuentes, plazoletas y estatuas de líderes independentistas-, aledaño al Fuerte Tiuna, uno de los complejos militares más importantes del país.

Maduro explicó que se trata de una "fórmula" que ha resultado "muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría y la felicidad".

El año pasado, también en septiembre, el jefe de Estado anticipó la fiesta navideña "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por funcionarios afines al chavismo, proclamó su victoria, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria.

Momento

Este año la celebración comenzará después de que Maduro rubricara un decreto de conmoción externa que se "activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión" contra Venezuela, según informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El opositor y diputado electo al Parlamento Henrique Capriles criticó hoy el adelanto de las fiestas navideñas cuando, dijo, el salario se hace "sal y agua" y la educación "está en crisis".

Caracas / EFE