Cerrarán vías de la zona metropolitana de Anzoátegui este viernes

enero 22, 2026
Algunas vías de la zona metropolitana de Anzoátegui permanecerán cerradas / Foto: Prensa Gobernación de Anzoátegui

Por la realización de la Movilización Por la Paz y Soberanía, este viernes se restringirá el tránsito en algunas calles de la zona metropolitana del estado Anzoátegui.

A través de una publicación en Instagram, la Gobernación de Anzoátegui indicó que desde las 6:00 AM permanecerá cerrado el tramo desde el elevado de Lechería hasta la entrada de Tronconal.

Otras calles

Luego, a las 2:00.PM, quedará bloqueado el paso de vehículos en las calles adyacentes a la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, así como en las cercanías de la plaza 4 Caras.

Se espera que luego de la actividad, sean abiertas las vías para normalizar la circulación de las unidades de transporte.

Puerto La Cruz / Redacción Web

