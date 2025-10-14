CBPC y MLB acordaron extender su relación de trabajo hasta 2027

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y Major League Baseball (MLB) acordaron, de mutuo consentimiento, una nueva extensión del contrato del Winter League Agreement (WLA), el cual se mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2027, salvo las disposiciones relativas a la participación de jugadores de Ligas Menores (MiLB), que se extenderán hasta el 31 de julio de 2028.

Según una nota de prensa de la CBPC, la MLB fue notificada por la CBPC de que las cuatro ligas miembros de la CBPC habían aprobado las modificaciones y la activación inmediata de los protocolos y normativas del acuerdo.

La CBPC recordó que “no se trata de una nueva firma, sino de la extensión del acuerdo, la cual ajusta un número limitado de cláusulas mediante la incorporación formal de un apéndice al WLA”.

Consenso

Una vez que MLB y la Asociación de Jugadores (MLBPA) alcanzaron un consenso interno, la Oficina del Comisionado de MLB inició el proceso de revisión de las nuevas cláusulas con las cuatro ligas miembros de la CBPC: Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente (LBPRC), Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP).

Las cuatro ligas invernales manifestaron su satisfacción con el contenido de las nuevas cláusulas y comunicaron oficialmente a MLB, a través del Comisionado de Béisbol del Caribe, licenciado Juan Francisco Puello Herrera, su conformidad para proceder con los trámites administrativos correspondientes”, indica la comunicación.

Importancia del acuerdo

Entre los beneficios del acuerdo, la MLBPA destacó que se ampliarán las oportunidades laborales para jugadores afiliados a MLB en las ligas invernales, en comparación con años anteriores.

El nuevo pacto entró en vigor de inmediato, una vez la CBPC comunicó formalmente a MLB su aceptación de los ajustes contenidos en el apéndice.

San Juan / Redacción Web