Caso Pdvsa Obrero: familiares reportan excarcelación de presos políticos en el penal de Yare

Familiares de los detenidos por el caso «Pdvsa Obrero» informaron que este jueves, 16 de abril, se produjo una serie de excarcelaciones en el Centro Penitenciario de Yare, en el estado Miranda.

Una fuente indicó a El Pitazo que ya han sido contactados algunos familiares de trabajadores del caso PDVSA Obrero vinculados a la refinería El Palito, en el estado Carabobo, entre ellos al menos tres personas de la zona oriental.

Algunos de los familiares de los detenidos habrían recibido notificaciones sobre la posible liberación de sus allegados, mientras otros se trasladaron hacia el centro penitenciario para verificar la información directamente. Se presume que al menos 51 personas vinculadas a Pdvsa Obrero han sido excarceladas.

El denominado caso Pdvsa Obrero hace referencia a la detención de trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en distintas instalaciones petroleras del país, principalmente en refinerías y plantas de operación.

Según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, las detenciones se realizaron a partir de 2024 en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con corrupción, manejo irregular de materiales estratégicos y otros cargos como asociación para delinquir y contrabando.

Los familiares de los detenidos sostienen que se trata de procesos con presuntas irregularidades, falta de acceso pleno a la defensa y violaciones al debido proceso, y han solicitado en reiteradas oportunidades su liberación o revisión de expedientes.

Caracas / El Pitazo