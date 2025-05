Casa Museo Andrés Eloy Blanco suspendió actividades por dos semanas

La directiva de la Casa Museo Andrés Eloy Blanco, ubicada en Cumaná, tomó acciones administrativas tras los actos vandálicos sucedidos el pasado lunes 5 de mayo.

El anuncio fue hecho en un comunicado en el que resaltaron la necesidad hacer cambios en su cronograma durante esta y la próxima semana.

El escrito detalla que “a pesar del dolor que nos causa la situación que actualmente afrontamos, seguiremos dispuestos a continuar apostando por la cultura, la educación y la esencia viva de Andrés Eloy Blanco en la capital. Esperamos contar con su apreciada comprensión”.

Por su parte, Guadalupe Berrizbeitia, presidenta de la institución, especificó que a causa de la falta de algunos elementos que fueron sustraídos se les hace imposible ofrecer un servicio de calidad.

“No contamos con agua, cafetera, y algunos alimentos y bebidas fueron robados, los cuales son necesarios para las actividades que realizamos aquí, por eso hemos decidido no atender público en este tiempo”.

Sin duda esta situación afecta la operatividad de la casa, y no quieren que los visitantes se encuentren con un museo en condiciones no aptas. “Las actividades culturales son la esencia de este lugar, así que si no se pueden hacer preferimos suspender el funcionamiento mientras se soluciona”

De igual manera refirió que sigue el proceso de investigación por parte de las autoridades, y se recomendó no alterar nada para la recopilación de pruebas que puedan favorecer el caso.

Cumaná / GL – Corresponsalía