Carúpano vivió el día de Navidad con poca actividad comercial y en la calles de sus distintos sectores

Carúpano, en el estado Sucre, despertó lentamente a la Navidad este jueves, luego de una movida Nochebuena, en la cual la gente disfrutó de variadas maneras.

Grupos de personas pasearon sus estrenos navideños, mientras otros se recluyeron en sus hogares, con la nueva tendencia de estrenar pijamas en familia.

Este jueves, desde la mañana, grupos de niños paseaban en bicicletas y monopatines, en algunas calles de sectores como Playa Grande, Guayacán o Charallave.

Otro tanto se observaba en el centro de la ciudad, donde el comercio prácticamente no trabajó. Solo unos tres establecimientos permanecían abiertos: una venta de verduras y vegetales, un asiático y una tienda de ropa cerca de la plaza Colón.

Voz

Luis García, un transeúnte que salía de la venta de vegetales, señaló que aprovechó que estaba abierto para comprar ingredientes para una sopa. “El mercado no está trabajando y las opciones son irse a la vía nacional donde venden vegetales y la verdad, mejor comprar de una vez”.

Luisa Suárez, habitante de calle San Félix, resaltó que siempre los 25 es lo mismo, todo está muerto. “Esto se ánima después del mediodía con el Festival del Niño en calle San Félix y la fiesta de la Corporación Los Gallos”.

Otra habitante del centro de Carúpano, Marilyn Suárez manifestó su contento por la cantidad de niños con sus juguetes: bicicletas, monopatines, tablets, muñecas, entre otros.

“Veo niños felices, veo papás contentos, veo una Navidad feliz y doy gracias a Dios por proveer en cada hogar. No son los regalos, son las caras felices y los brincos de alegría que pegan”.

Poco

En sectores costeros como Playa Grande o Tío Pedro, se observaba una discreta presencia de bañistas este mediodía. Es tradicional que locales y visitantes plenen esos espacios después de año nuevo.

José Guzmán, un conductor que pasaba por las cercanías de la panadería de la entrada de Playa Grande, dijo que este viernes es laborable e igual hay que apretarse para salir este viernes. “Así que habrá que esperar el fin de semana para seguir con la fiesta”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano