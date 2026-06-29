Carúpano comenzó a recibir familias afectadas por el doble terremoto del 24 de junio

En el municipio Bermúdez, estado Sucre, no hay una estadística oficial sobre el número de personas que han llegado de las zonas afectadas por el doble terremoto del 24 de junio. Solo se sabe que han comenzado a arribar familias que perdieron todo por el evento sísmico.

Francisco Rada, es una de esas personas. Llegó este domingo en una cola de unos sobrinos y se está quedando con su esposa, su hijo y su cuñada en la casa de unos familiares en Macarapana, al noreste del municipio.

El hombre relató que perdieron todo, pero que pudieron salir a tiempo, en medio de un fenómeno que aún lo hace llorar cuando cuenta su experiencia y el caso de una sobrina de 11 años de edad que debió sufrir la amputación de un brazo que quedó aplastado por una pared.

Decisión

Su familia y él decidieron no volver a La Guaira. Contó que su esposa es de Macarapana y ya vivió lo ocurrido en 1999 durante el deslave. Él es oriundo de Río Caribe y cree que Dios les dio la oportunidad de salir adelante y se quedarán a ver cómo pueden resurgir en una nueva vida y una nueva tierra.

Su relato pone cara a una tragedia que va más allá de lo que reproducen las redes sociales y que vislumbra una reconstrucción que será muy difícil.

Duelo

Otro caso, también en Macarapana, es el de la familia Rivera, que vino a sepultar a la madre Mercedes Rivera Brito, de 55 años, que murió aplastada por una escalera en el sector Blandín de la Carretera Vieja Caracas-La Guaira, donde el doble terremoto del 24 de junio causó daños a las viviendas de todos los integrantes del nutrido grupo.

Juan Rivera, hijo de la fallecida, que se vino con su esposa y un hijo pequeño, con varias hermanas, primos y primas, relató que estaba trabajando cuando la estructura colapsó y aparte de su mamá, causó lesiones a su hermana menor y a una sobrina que iban bajando con la señora. Ambas permanecen en el hospital periférico de Catia con heridas múltiples y bajo asistencia de otros familiares.

Ahora, dijo, les toca evaluar qué harán, son ocho grupos familiares, entre hijos y sobrinos de la difunta, que afrontan la pérdida de casas, enseres y se recuperan de heridas menores.

Incertidumbre

Por ahora, afrontan el futuro con una gran incertidumbre porque no se plantean salir del barrio donde han hecho su vida, pero ahora solo piensan en hacer el duelo y despedir a la que fue la cabeza visible de la familia.

En la entrada del sector, en la casa de la abuela, donde se quedan, con asistencia pública y privada, un grupo de jóvenes que acopia donativos en la plaza Bolívar de Carúpano, llegaba con algunos enseres y víveres.

Victoria Guzmán, en nombre del grupo que reúne a muchachos de diversos sectores del municipio, invitó a quienes quieran sumarse, a llevar sus aportes y ayudar a las familias que empezaron a llegar a Carúpano.

Sucre / Yumelys Díaz