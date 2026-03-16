Carupaneros rechazaron posible aumento de la tarifa del pasaje urbano a 100 bolívares

La expectativa por el aumento del pasaje urbano en el municipio Bermúdez, estado Sucre, es negativa por parte de los usuarios, que consideran que el ingreso del ciudadano no está en concordancia con lo que piden los choferes.

José Gómez, locutor, dijo que deben estudiar bien con qué cuenta el pasajero, si lo que se aumentó el bono de guerra compensa lo que ahora van a pagar para movilizarse en el transporte urbano.

Reconoció que los transportistas también tienen sus problemas, al pagar la gasolina a medio dólar y el alto costo de los repuestos, lo que es bastante difícil.

Lo que se necesita

Cree que se debe buscar un acuerdo y el gobierno debe aumentar el salario para que la gente pueda asumir el costo de estas medidas.

Víctor Rojas, otro usuario, rechazó un aumento de la tarifa urbana en el municipio, a 100 bolívares, “no estamos de acuerdo, esto afecta el bolsillo de los usuarios”.

Concordó que la economía actual también afecta al transportista, pero cree que debe haber una mediación y llegar a acuerdos. También propuso que les den subsidios a los pasajes. “Somos trabajadores y no hemos percibido salarios justos”.

Juan Urbano, otro usuario, dijo que un aumento de Bs 100 afecta a todos en general, porque no se compagina con la realidad del salario que percibe el venezolano, que está ganando BS 130 y las bonificaciones aparecen cada 15 días. “Eso nos afecta a todos como usuarios del transporte público”.

Explicó que el dinero no le alcanza, debe quedarse en su trabajo para no pagar cuatro pasajes diarios y debe comer en la calle, lo cual también es un problema.”Sencillamente, no alcanza”.

Discusiones

Luis Zapata, dirigente nacional de la Federación Bolivariana de Transporte de Venezuela (Febotransven), dijo que se encuentran en una ronda de discusiones y a la espera de una oficialización de la tarifa en el nivel central.

Otra opción que tienen, dijo, es que se oficialice la medida en gaceta municipal, y aunque dijo que aún no se han planeado hacer paros, cree que de no haber respuestas deberán discutir qué medidas tomar.

Sucre/ Yumelys Díaz