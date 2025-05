Carupaneros expresaron su desacuerdo con nuevo aumento de pasaje

Los carupaneros evaluaron negativamente el nuevo aumento de pasaje urbano que entrará en vigencia esta semana, luego de que el pasado 24 de abril fue publicado en Gaceta Oficial.

Pedro Márquez, obrero de un ente oficial y habitante de Hato Romar, señaló que no comparte la decisión y dijo que lleva varios meses pagando un aumento no oficial, porque cuando lo llevaron a 18 bolívares, con el argumento de que no había para vuelto, terminaron cobrando Bs 20.

Se preguntó si ocurrirá lo mismo esta vez, porque el tema del efectivo en billetes de uno y cinco sigue siendo el mismo y rechazó que se autorice el incremento sin que haya aumento de salario, lo cual considera grave en vista de la situación actual del país.

En este sentido, pidió que alguien le expliqué cómo le va a alcanzar lo que gana, con la inflación que sufre cada vez que va a comprar y ahora para pagar pasaje.

A las voces de disconformidad se unió la de Joanna Brito, de Macarapana, quien paga cuatro pasajes diarios para ir a trabajar de lunes a viernes en una institución pública de salud.

Dijo que no sabe cómo va a hacer para cubrir los montos mensuales para moverse a su trabajo. "Lo que gano no me alcanza para pagar pasaje y sabemos como está la situación para todo".

Pidió que aumenten el salario para poder asumir el costo del servicio y la inflación galopante que hay actualmente. "Se nos escapa también de las manos a nosotros".

Crisis

Jordán La Rosa, trabajador informal de Playa Grande, dijo que "aquí todos los días aumentan algo" y fue tajante al decir que con la crisis del país, el aumento de pasaje no es asumible.

Ramona Marcano, jubilada y habitante de 7 de Enero, dijo que todo está caro y eso también afecta al sector transporte, pero cree que algunos días tendrá para pagar y otros no.

El caso de Marco Guerra, habitante de El Rincón en Benítez, y quién viene a Carúpano todos los días por trabajo, es todavía más grave, porque cada pasaje son Bs 200 diarios.

Consideró un nuevo ajuste una exageración y dijo que muchos trabajadores solo pueden salir una vez a la semana.

El caso contrario es el de Yeduclys Marcano, quien vive en San Martín pero va todos los días a El Rincón y manifestó su desacuerdo con el aumento, porque aparte de pagar doble pasaje, su trabajo vendiendo café no le va a dar para cancelar el servicio.

Bermúdez / Yumelys Díaz