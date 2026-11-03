Carupaneros califican de "desproporcionado" el aumento de la tarifa de pasaje urbano

Usuarios del transporte público en el municipio Bermúdez del estado Sucre, calificaron como “desproporcionado” el nuevo aumento de la tarifa de pasaje urbano, de acuerdo al decreto que permite la indexación mensual del servicio a la tasa del dólar.

La usuaria Lilia Carrión, habitante de Charallave, dijo que le parecería excelente, si también aumentaran el salario a los trabajadores. “Esto genera una situación aún más crítica de lo que estamos viviendo con relación a los sueldos y salarios”.

Otra consultada, Delvalle Gamboa, opinó de manera similar, al recordar que el sueldo está igual. “Entonces los que trabajamos, que tenemos que cancelar un pasaje diario, no nos alcanza”.

Mal estado

Juan Villarroel, docente y habitante de la parroquia Santa Rosa, dijo que comparativamente con los sueldos que tiene la gran mayoría de los venezolanos es una medida exagerada.

“Uno entiende que ellos tienen sus necesidades, porque generalmente ponen argumentos como la gasolina, pero hay muchas cosas a considerar”.

El usuario se refirió a que muchas unidades se encuentran en mal estado.

Exigencia

“Entonces, así como ellos exigen un pasaje, porque todos los días la gasolina sube, todos los días el gasoil sube, todos los días suben los precios de los cauchos, bueno, ellos también tienen que entender que el venezolano de a pie se ha quedado con un sueldo mínimo de 130 bolívares, donde ahorita un pasaje supera a ese sueldo mínimo”.

Judeisy Marcano, vecina de Charallave, cree que la tarifa es costeable, aunque no para quien sale todos los días a trabajar. “Yo pago mi pasaje, 440 bolívares, pero solo un día”.

Sucre / Yumelys Díaz