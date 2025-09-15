Carlos Milano y UDEC conquistaron la Supercopa de Chile

Universidad de Concepción (UDEC) del pivote venezolano Carlos “Hallaca” Milano abrió la temporada 2025-2026 con un nuevo título, tras superar 82-73 a ABA Ancud del ala-pivot carupanero Juan Fontena, en la final de la Supercopa de básquet de Chile, celebrada el pasado fin de semana.

Fue el 13er cetro de Milano, 12do con El Campanil (11 en ámbito rentado), con lo que se consolida como el venezolano con más títulos profesionales en el exterior y acecha al base Heissler Guillent (14) en el ránking de criollos con más coronas a escala de clubes.

Milano, que como capitán del electo universitario fue el encargado de recibir y levantar el galardón en el repleto gimnasio Luis “Caco” Suárez de Ancud, aportó cuatro puntos y nueve rebotes, mientras que por los locales Fontena figuró con dos contables.

El evento

La Supercopa de Chile enfrenta al campeón y subcampeón de la Liga Nacional y los monarcas de Copa Chile y de la Supercopa.

Esta temporada Milano defenderá el título liguero y pugnará por recuperar el trofeo de la cita copera.

La cita comenzó el pasado sábado con el lauro 79-68 de UDEC sobre Leones de Quilpué, en choque que revivió la final de la pasada edición de la Liga Nacional (LNB Chile) y que sirvió para que los amarillos pasaran a la instancia decisiva.

Por los penquistas, Milano produjo dos unidades y seis contables, en tanto que por los felinos, el aragüeño Ángel Moisés Galaviz estuvo 1:13 minutos sobre el tablón.

Otro resultado de la contienda

En la otra llave, los ancuditanos sellaron su boleto a la final luego de la victoria 89-75 sobre Español de Osorno.

Por los anfitriones, el aporte de Fontena fue de un tanto, un rebote y una asistencia.

En el choque por el tercer lugar, Leones de Quilpué sometió 92-57 a los osorninos, con el agregado de las tres capturas de Galaviz.

Santiago / León Aguilar