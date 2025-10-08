Carlos Mendoza Jr. entrenó con Caribes por primera vez en la pretemporada

La novena jornada de pretemporada de Caribes de Anzoátegui, club de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), concluyó con la destacada incorporación de Carlos Mendoza Jr, informó el departamento de prensa de La Tribu.

Mendoza, proveniente de las filiales AA y AAA de los Tigres de Detroit, se unió al equipo tras una campaña en la que demostró su habilidad ofensiva.

En 97 juegos, conectó 96 indiscutibles, incluyendo 16 dobles, dos triples y siete cuadrangulares. Además, registró 64 anotadas y 41 impulsadas, cerrando con un sólido promedio de bateo de .287.

Actividades

En cuanto a las actividades del día, se realizó un Live BP (bullpen en vivo) y un breve juego simulado, con la participación de los lanzadores Kelvin Ramírez, Sebastián Perrone y Pedro Márquez. Adicionalmente, Leonel Mendoza, Edgar Isea y José Romero realizaron trabajo especial.

El equipo continuaría con los entrenamientos el miércoles, a las 4:00 p.m., jornada en la que se espera la llegada de más jugadores.

Puerto La Cruz / Redacción Web