Carlos Fernández: recuperación del país podría tardar más de 15 años

Más de 15 años podría tardar la recuperación económica del país si se establece un nuevo modelo productivo e inclusivo.

Así lo consideró el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Fernández, quien estuvo en Anzoátegui, junto al presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, en el marco de las actividades institucionales celebradas entre el 23 y 24 de febrero.

El gremialista insistió en que lograr una verdadera recuperación tomará bastante tiempo, porque la economía venezolana es actualmente sólo 25% de lo fue hace ocho años y para recuperarse requiere un proyecto de largo plazo.

“En primer lugar hay que articular entre todos un modelo de desarrollo económico que enrumbe al país hacia una nueva dinámica, entendiendo que el modelo rentista se agotó y que se necesita un modelo productivo incluyente. En segundo lugar tiene que haber un mayor compromiso del gobierno con el estado de derecho, un mayor respeto y profundización en el derecho de la propiedad y también un mayor apoyo y estímulo a la libre iniciativa, al desempeño de los ciudadanos en sus actividades económicas”, explicó Fernández.

Acotó que todo eso deberá venir acompañado de políticas económicas articuladas basadas en reglas claras y estables en el tiempo, y un nuevo acuerdo político de convivencia social entre los diferentes factores para bajar la conflictividad política.

Además considera que debe surgir una reinstitucionalización de poderes públicos del país. “Para que vengan inversiones importantes, de largo plazo y estructurantes, hace falta que haya confianza, y la confianza no se decreta, no es una promesa, no es una campaña publicitaria, la confianza son instituciones sólidas, independientes, dedicadas a lo que fueron creadas, donde haya separación de poderes y respeto a la minoría”, señaló.

Créditos

El presidente nacional de Fedecámaras enfatizó que más allá de que se reduzca todo lo posible el encaje legal, hace falta bancarizar lo que circula en divisas para que eso, convertido en depósitos financieros, se traduzca en créditos productivos para los sectores que lo requieren; de lo contrario, el financiamiento seguirá estando limitado.

Aseguró que aunque la totalidad de los sectores empresariales se han visto afectados, tal vez los que más perjudicados han resultado son la construcción, industrial y primario, tanto pecuario como agrícola, que están íntimamente vinculados a la inversión.

“Es fundamental recuperar el crédito agrícola para las siembras y las cosechas, y muy importante volver a recibir recursos para el financiamiento del sector pecuario que se ha venido recuperando, ha logrado mejores precios, pero necesita muchísimo para reponer el rebaño, reparar cercas y reponer tractores e implementos, para así retomar la senda del crecimiento con objetivo de los niveles de producción que tuvieron hace algunos años”, destacó.

En el marco de la visita del Comité Gerencial de Fedecámaras, quedó constituido el Bloque Empresarial Oriental con los estados Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro para recuperar la potencialidad del gremio. Igualmente se nombró la nueva directiva de la cámara de comercio de Anaco, en cuyo frente quedó como presidente Khalil Abouchedid.

Asimismo, se llevó a cabo la conferencia empresarial titulada “Retos y Oportunidades Económicas: Venezuela 2022”, en la que también estuvo presente el gobernador del estado, Luis José Marcano.

Puerto La Cruz / Milena Pérez