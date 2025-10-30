Caribes sumó segundo tropiezo al hilo tras caer ante Tigres

Caribes de Anzoátegui sumó el miércoles su segundo tropiezo al hilo en la tercera semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras caer 6-5 ante Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Una salida complicada del dominicano Harol González, al que le hicieron cinco carreras en una entrada y dos tercios, marcó el destino de La Tribu en el choque ante los bengalíes. Aunque los aborígenes se acercaron peligrosamente en el séptimo episodio, se quedaron cortos en el intento de remontada.

La tropa dirigida por Asdrúbal Cabrera se ubican en el tercer lugar de la tabla con balance equilibrado de seis triunfos y seis derrotas. Este jueves será de descanso para afrontar entre el viernes y el domingo una serie de cuatro desafíos (doble juego el sábado) ante las Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Remontada fallida

Caribes nuevamente arrancó perdiendo desde el primer acto, cuando los Tigres fabricaron tres carreras, pero en esta oportunidad los orientales no pudieron responder de inmediato. Por el contrario, les hicieron dos rayitas más en el siguiente episodio, lo que marcó el fin del trabajo de Harol González.

En la tercera entrada la visita pudo descontar en los pies de Jesús Sucre, gracias a un error en tiro del campo corto Keyber Rodríguez en una jugada de doble play que no se pudo concretar.

Sin embargo, los locales ampliaron la diferencia de nuevo a cinco carreras en la baja del tercer inning ante el relevista Sebastián Perrone.

No fue si no hasta el sexto episodio cuando Caribes volvió a descontar. Sencillos consecutivos de Balbino Fuenmayor y Carlos Mendoza permitieron que el turno llegara a Romer Cuadrado, que con dos outs sacudió un doble para fletar dos. Luego Diego Infante recibió boleto para seguir la amenaza, pero Sucre entregó el último out.

Una entrada después La Tribu retomó las labores de buscar la remontada. Con dobles seguidos de Antonio Piñero y Herlis Rodríguez llegó la cuarta rayita de la visita y luego la quinta con inatrapable de Hernán Pérez, que no se pudo mover de la primera almohadilla ya que Fuenmayor y Mendoza se poncharon.

En el noveno inning Ronniw Williams se subió a la lomita y Piñero lo recibió con un imparable, pero obligó a Rodríguez a batear para doble matanza y cerró abanicando a Leonel Valera para apuntarse el salvado.

Christian Mejías tuvo una gran actuación desde el montículo de los bengalíes como abridor. Trabajó cinco episodios en los que no permitió carreras y se llevó el lauro, su primero de la zafra. El dominicano González cargó con su primera derrota.

Rumbo a Maracaibo

Este jueves 30 de octubre Caribes pone rumbo a Maracaibo para afrontar una serie de cuatro desafíos ante Águilas del Zulia.

Según el departamento de prensa de los aborígenes, el viernes 31 el abridor será Luis de Ávila. El sábado 1ero de noviembre habrá doble juego y en el primero se subirá al morrito Rafael Marcano, mientras que en el segundo lo hará Carlos Marcano. Está previsto que el cubano José Ramón Rodríguez abra el domingo el cuarto y último duelo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo