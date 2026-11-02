Caribes se desquitó y superó a Leones en el Monumental

Tras una aparatosa caída el sábado, Caribes de Anzoátegui se desquitó de Leones del Caracas y lo superó con pizarra de 7-1, en duelo de la cartelera del domingo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que se disputó en el estadio Monumental Simón Bolívar de la capital del país.

El conjunto aborigen amarró a unos bates melenudos que una jornada antes les hicieron 17 carreras y allí estuvo la clave del triunfo. Además, la ofensiva anzoatiguense produjo de manera oportuna, liderados por un cuadrangular solitario de Hernán Pérez arrancando el duelo y tres remolques de Balbino Fuenmayor.

La Tribu dejó su récord en 14 conquistas y cuatro derrotas para mantenerse sólida en la punta de la tabla clasificatoria, con juego y medio de ventaja sobre el segundo, que es Cardenales de Lara (11-4).

Contraste

Caribes mostró el domingo una cara de su pitcheo que va más acorde a lo que ha sido la campaña. Pasaron rápido la página de las 17 carreras recibidas el sábado y limitaron a una (vuelacerca de Víctor Bericoto) a la toletería capitalina el domingo.

A su vez, la ofensiva logró dar una ventaja tempranera, aunque mínima, con bambinazo solitario de Hernán Pérez en el primer episodio. Vale acotar que para el experimentado jugador es el sexto jonrón de la zafra y de momento es líder en ese departamento en la liga.

Hernán Pérez conectó un cuadrangular solitario por la escuadra aborigen

No fue si no hasta el quinto acto donde nuevamente hubo movimiento de carreras. Jacob Teter fletó una y Balbino Fuenmayor dos más para poner el careo 4-0 a favor de la visita.

Leones descontó en la baja del sexto inning, pero en la alta del octavo los orientales hicieron dos más. En la novena entrada los dirigidos por Asdrúbal Cabrera fabricaron otra anotación para el 7-1 definitivo.

Brazos indígenas

Fueron nueve los brazos anzoatiguenses que se combinaron para mantener a raya a los melenudos y la victoria se la apuntó Liarvis Breto, que se estrenó en la contienda con un relevo de un tercio.

La derrota fue para el abridor norteamericano Connor Van Scoyoc, quien permitió una rayita en tres capítulos de labor.

Barcelona / Javier A. Guaipo