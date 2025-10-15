Caribes de Anzoátegui completó una nueva jornada de entrenamientos en Puerto La Cruz

Caribes de Anzoátegui disputó un nuevo juego de pretemporada ante el equipo de Titanes de Barcelona, que le permitió ponerse a tono para la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que arrancaría el miércoles con el duelo Tigres de Aragua-Cardenales de Lara en Barquisimeto y en la que La Tribu debutará el jueves frente a Navegantes del Magallanes en Valencia.

Los lanzadores Leonel Mendoza, Kelvin Ramírez, Édgar Isea, Diego Moreno, Ángel Cuenca, Albert Rivas, Richard Brito, Yeizo Campos, Enderjer Sifontes y Oswald Mori, vieron trabajo en la lomita, sumando lanzamientos de cara al inicio de la zafra, informó el departamento de prensa de la tropa indígena.

Cuerpo técnico

El cuerpo técnico de los aborígenes encabezado por el manager Asdrúbal Cabrera realiza las valoraciones correspondientes para confeccionar el roster de 34 de la primera semana de acción.

“Estos últimos juegos de pretemporada nos permite evaluar al grupo de lanzadores para decidir quienes ingresan al roster para la primera semana y quienes necesitan algunos días extras de entrenamiento para estar listo y ver acción quizás en la segunda semana cuando el equipo debute en casa”, explicó el coach de pitcheo, Jesús Hernández.

Puerto La Cruz / Redacción Web