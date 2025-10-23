Caribes cortó racha negativa tras superar a Bravos en el "Chico" Carrasquel

Caribes de Anzoátegui cortó la racha negativa de cuatro derrotas tras superar el miércoles a los Bravos de Margarita con pizarra de 3-2, en el segundo y último duelo de una serie que se disputó en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Una sólida apertura del abridor José Ramón Rodríguez condujo la victoria de La Tribu. El lanzador cubano trabajó seis entradas en las que solo permitió cuatro inatrapables, le hicieron una carrera (sucia) y ponchó a dos oponentes, lo que le permitió llevarse el triunfo y la distinción de Jugador Más Valioso del encuentro.

El gran trabajo desde el montículo se combinó con cuadrangulares solitarios de Leonel Valera y Romer Cuadrado, más una impulsada de Hernán Pérez, para el segundo triunfo aborigen en la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ahora los anzoatiguenses se alistan para recibir a Águilas del Zulia jueves y viernes.

Dominio

José Ramón Rodríguez volvió a mostrar el dominio que había lucido en el primer juego de la campaña para Caribes ante Navegantes del Magallanes en Valencia.

En esta oportunidad incluso retiró en fila a los primeros nueve bateadores que enfrentó y no fue si no hasta el cuarto capítulo que se le embasó el primer rival. Breyvic Valera conectó un sencillo y luego llegó a segunda por un error del serpentinero, para después anotar con inatrapable de Alexi Amarista.

Sin embargo, Rodríguez tuvo el respaldo de sus compañeros desde el primer episodio, cuando le dieron ventaja de 1-0 con cuadrangular de Leonel Valera. La rayita de la visita sirvió para igualar las acciones de manera momentánea, pues en el quinto acto Romer Cuadrado voló la cerca para inclinar la balanza nuevamente a favor de La Tribu.

Luego de que la salida del cubano se terminara en el sexto capítulo, Liarvis Breto se subió a la lomita para el séptimo y lo retiró sin problemas, mientras que Francis Peguero hizo lo mismo en el octavo.

En la baja del inning ocho los dirigidos por Asdrúbal Cabrera lograron hacer una rayita más para colocar las cosas 3-1. Antonio Piñero sacudió doblete y llegó a la tercera almohadilla tras un toque de sacrificio de Herlis Rodríguez, para luego pisar el plato con un imparable de Hernán Pérez.

Carrera clave

Esa carrera posteriormente sería clave, pues el cerrador Diego Moreno permitió un vuelacercas solitario de Carlos Pérez en la novena entrada para que el marcador quedara 2-3. Luego el taponero retiró a los siguientes dos rivales para ponerle candado al triunfo anzoatiguense y sumar su segundo salvado de la campaña.

La conquista de Caribes tuvo su base en la gran actuación de los lanzadores, que habían deslucido en los dos encuentros previos al recibir un total de 21 carreras.

La labor de los serpentineros toma mucho más valor con las dificultades que sigue presentando La Tribu para producir rayitas, a la espera de que despierten bates como el de Diego Infante y que el colectivo pueda dar las conexiones necesarias con corredores en circulación.

Nuevo rival

La divisa anzoatiguense ahora se alista para recibir el jueves 23 y viernes 24 a las Águilas del Zulia en el coso portocruzano.

Caribes con marca de dos lauros y cuatro tropiezos necesita enfilar victorias para subir en la tabla de posiciones, donde actualmente ocupa la séptima plaza.

Su oponente de turno llega con foja de tres triunfos y dos caídas, que los tienen en el tercer puesto de la clasificación. Además vienen de vapulear 15-7 a Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas, en un duelo en el que fabricaron 10 carreras en el octavo capítulo para dar vuelta al marcador.

El abridor por los orientales será el dominicano Harol González, mientras que por los aguiluchos se subirá al montículo el lituano Dovydas Neverauskas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo