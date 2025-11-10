Caribes blanqueó a Tigres y sumó nuevo septenario con récord positivo

Caribes de Anzoátegui le propinó una blanqueada a los Tigres de Aragua al imponerse 4-0 en la jornada del domingo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El conjunto aborigen tuvo a Carlos Mendoza como pieza fundamental para conseguir el triunfo en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, pues estuvo involucrado en las cuatro anotaciones. Esto además les permitió a los orientales terminar la quinta semana de acción del circuito con balance positivo de tres conquistas y dos tropiezos.

La Tribu exhibe balance equilibrado de 10-10 y ocupa el quinto lugar de la tabla clasificatoria, a 3.5 juegos del líder, que es precisamente el cuadro bengalí. Su siguiente parada antes de regresar a Puerto La Cruz será el estadio Nueva Esparta, donde enfrentará el martes 11 y miércoles 12 de noviembre a Bravos de Margarita.

Factores alineados

En el choque dominical ante Tigres de Aragua, Caribes pudo alinear los tres factores que influyen dentro del terreno de juego: pitcheo, defensa y bateo.

Los dirigidos por Asdrúbal Cabrera contaron con una buena salida del dominicano Harol González, que trabajó cuatro entradas y un tercio en las que permitió cinco inatrapables, otorgó un boleto y ponchó a uno. De igual manera, el relevo mantuvo la línea dominante y fue Sebastián Perrone quien se apuntó la victoria, tercera para él.

Con el guante Antonio Piñero una vez más exhibió sus dotes de gran defensor y en par de oportunidades acabó con las amenazas bengalíes. También Romer Cuadrado, en el noveno episodio, hizo una bonita jugada en el jardín derecho para conseguir el último out del encuentro cuando el conjunto local tenía dos hombres en circulación ante el cerrador Yilber Díaz.

En materia ofensiva el rendimiento fue suficiente para ganar, aunque anotaron solo cuatro carreras pese a dar 12 imparables (dejaron 10 hombres en circulación).

Otras acciones

Carlos Mendoza abrió el quinto episodio con sencillo, llegó a segunda base luego de que Hernán Pérez negociara pasaporte y luego a la antesala tras un rodado para doble play de Gabriel González. Balbino Fuenmayor se encargó de remolcar la anotación con imparable al jardín central.

Luego en el séptimo acto Antonio Piñero sonó triple y llegó al plato con un imparable de Mendoza. Pisó la intermedia tras un rodado de Pérez y gracias a dos wild pitch anotó la tercera rayita.

En el episodio siguiente Caribes logró llenar las bases con un out, pero solo facturaron una carrera y fue con un elevado de sacrificio de la figura de la noche, Carlos Mendoza.

Cierre positivo

Pese a ser una semana atípica para La Tribu, que abrió en casa ante Cardenales de Lara (división de honores) y luego salió a la carretera, el cierre fue positivo. Los aborígenes tienen marca de 10-10 y además mejoraron su récord en la carretera a 4-8.

Vale destacar que el cuadro anzoatiguense ha disputado 12 de sus primeros 20 encuentros en condición de visitante, lo que implica un trajín pesado tomando en cuenta que entre final de la cuarta semana e inicio de la quinta tuvieron que viajar de Maracaibo a Puerto La Cruz y luego salir nuevamente a La Guaira y Maracay.

La travesía aún no se acaba, pues tienen dos encuentros más fuera de casa (ante Bravos de Margarita). Los duelos entre novenas orientales serán martes y miércoles, para de inmediato el jueves arrancar una serie de cuatro careos ante Tiburones de La Guaira en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo