Caribes arrancó con el pie derecho la nueva campaña de la LVBP

Caribes de Anzoátegui arrancó con el pie derecho la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), pues se impuso el jueves con pizarra de 3-1 sobre Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Un cuadrangular de tres carreras del jardinero central Herlis Rodríguez, en el octavo capítulo y ante los envíos de Anthony Vizcaya, inclinó la balanza a favor de los aborígenes, en lo que fue un gran duelo de pitcheo ante la tropa filibustera.

Hay que resaltar además que fue el debut de Asdrúbal Cabrera como mánager y lo hizo de la mejor manera con el triunfo ante la novena carabobeña. Rodríguez fue el Jugador Más Valioso del careo por su vital aporte ofensivo y el relevista zurdo Liarvis Breto se apuntó el lauro en su cuenta personal.

Pitcheo dominante

El primer encuentro de la temporada tanto para Magallanes como para Caribes tuvo como principal característica el dominio del pitcheo. Pese a que hubo movimiento en las bases en varios episodios, ni fue si no hasta el sexto capítulo cuando se movió el marcador.

Por La Tribu abrió el cubano José Ramón Rodríguez y trabajó tres entradas y un tercio en los que otorgó tres boletos y permitió un inatrapable. En su lugar ingresó Leonard García, que estuvo una inning y dos tercios en los que solo regaló una base por bolas.

En el sexto acto entró Jesús Valles a relevar a García y ante él Renato Núñez conectó un elevado de sacrificio que aprovechó Luis Suisbel para anotar desde la tercera almohadilla y darle a los filibusteros la ventaja parcial. Posteriormente Cabrera le dio la bola a Liarvis Breto, quien acabó amarró a los bates rivales por dos capítulos.

Por los locales Junior Guerra tuvo una gran apertura de cinco episodios y dos tercios en los que solo toleró tres imparables, dio dos bases por bolas y ponchó a siete. Sin embargo, en el octavo inning el trabajo de Guerra se perdió.

Anthony Vizcaya se subió al morrito y abrió con boleto a Carlos Mendoza, luego permitió un sencillo de Antonio Piñero y luego llegó Herlis Rodríguez, quien voló la cerca por el jardín derecho para voltear la pizarra y colocarla 3-1.

Francis Peguero y Diego Moreno se combinaron para preservar la ventaja de los orientales y de hecho el último mencionado se apuntó el juego salvado.

Más valioso

Herlis Rodríguez fue el Jugado Más Valioso al irse de 3-1 con boleto, cuadrangular, tres carreras empujadas y una anotada. La victoria fue para la cuenta de Liarvis Breto y el salvado para Diego Moreno.

Vale acotar que el único bateador que logró conectar dos inatrapables en el compromiso fue Luis Suisbel, quien además anotó la única rayita filibustera.

Nuevo desafío

Caribes de Anzoátegui ahora tiene la misión de enfrentar a los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Los bengalíes vienen de vencer en dos oportunidades a los Cardenales de Lara, por lo que La Tribu tendrá que batallar para sumar su segundo triunfo de la campaña.

El abridor del conjunto anzoatiguense será el dominicano Harol González, quien está en su segunda experiencia con los aborígenes en la LVBP.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo