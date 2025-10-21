Caribes abre contra Bravos su primera semana en el "Chico" Carrasquel

Caribes de Anzoátegui abre este martes contra Bravos de Margarita su primera semana de local en el estadio Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, en la naciente 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Los aborígenes llegan a su feudo luego de una semana en la carretera en la que fueron de más a menos en cuanto a resultados y terminaron con balance de una victoria y tres derrotas, dos de ellas ante Leones del Caracas el fin de semana.

Según el departamento de prensa de La Tribu, el abridor pautado para el primer desafío ante los insulares es el colombiano Luis de Ávila. En el segundo de la serie, a disputarse el miércoles 22 de octubre, la apertura estará en manos del cubano José Ramón Rodríguez.

A mejorar

Caribes mostró una versión durante los primeros tres desafíos de la campaña y otra muy distinta en el cuarto y último de la semana inicial.

Sumando el choque ante Navegantes del Magallanes (ganado 3-1), Tigres de Aragua (perdido 2-3) y el del sábado ante la tropa melenuda (derrota 2-3) La Tribu mostró buen pitcheo al permitir solo siete carreras. Sin embargo, el bateo quedó en deuda al fabricar igual siete rayitas.

Vale acotar que esas dos derrotas fueron a la cuenta del bullpen (Kelvin Ramírez y Francis Peguero, respectivamente), pues los abridores lucieron sólidos en sus trabajos. Mientras tanto el bateo logró ser oportuno solo en el primer choque, pero en los siguientes dos no se pudo replicar.

El panorama en ambas facetas del juego cambió para el domingo 19, en el segundo choque ante los melenudos. Allí los brazos aborígenes permitieron hasta 11 carreras, así que no fueron suficientes las nueve producidas por la ofensiva y se sumó una nueva derrota.

La novena dirigida por Asdrúbal Cabrera debe enderezar el rumbo con el pitcheo y mostrar esa solidez que los llevó a ser líderes (sorpresivos) en efectividad colectiva. Aunque ahora está cuarta en ese departamento con 4.64, es necesario que haga los ajustes tomando en cuenta las condiciones favorables que ofrece el "Chico" Carrasquel a los bateadores.

Igualmente los bates orientales tienen el reto de mantener el nivel de productividad mostrado en Caracas para tener más posibilidades de conseguir triunfos que los lleven a estrenarse de manera positiva en su hogar.

Líderes

Durante la primera semana de acción el mejor bateador de La Tribu fue Herlis Rodríguez. De hecho, él se encargó de dar el brazo decisivo en la única conquista del equipo en el lapso y junto a Balbino Fuenmayor son los líderes del equipo en empujadas con cuatro.

Precisamente Fuenmayor encabeza el listado de jonroneros con dos batazos de vuelta entera, por lo que ya registra 81 en su trayectoria en la LVBP.

Lo mejor de Caribes en pitcheo fueron los tres primeros abridores (José Ramón Rodríguez, Harol González y Rafael Marcano), mientras que en el bullpen ha destacado el experimentado Liarvis Breto, quien tiene en su cuenta personal la única victoria oriental.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo