Cardenales retará a Charros en el nuevo Clásico Caribeño

Cardenales de Lara, en representación del Lcdo. Humberto Oropeza (presidente) y el Lcdo. Carlos Miguel Oropeza (gerente general), dijeron presente en la presentación oficial del Clásico Caribeño, evento deportivo que se realizará este año y que contará con la participación de Charros de Jalisco (México) junto a los pájaros rojos que defenderán los intereses de Venezuela.

Según Oscar Cumare Sánchez, jefe de prensa de las aves, serán dos juegos los que se realizarán en esta novedosa contienda, el primero el día 9 de octubre en Dallas, Texas, Estados Unidos, mientras que el segundo será en Sugar Land, Texas, el 11 de octubre

Ambos compromisos serán de exhibición y fortalecerán las pretemporadas de ambos conjuntos.

Opinión sobre el evento

“Estamos muy contentos, muchos años viniendo acá, pero por primera vez que participaremos a nivel deportivo, es parte del poder llevar nuestra pelota a la comunidad venezolana radicada acá”, comentó Humberto Oropeza, presidente de Cardenales.

“Esperamos sea el primero de muchos juegos más que se puedan realizar”, agregó el dirigente de la organización con sede en Barquisimeto.

La novena larense dirá presente con el equipo que iniciará la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), incluso, la cuota de importados estará incorporada para estos dos choques, los cuales brindarán un roce importante a la novena de cara a la ronda regular de la pelota local.

Otra voz de los pájaros

“Nosotros como marca hemos buscado llegar siempre a nuestros fanáticos, no solo los que están en casa, sino también, a los que se encuentran viviendo fuera de Venezuela”, mencionó Carlos Miguel Oropeza.

"Serán unos juegos bien interesantes y vendremos por llevarnos la victoria, tendremos un gran rival como Charros de Jalisco”, exclamó. “Para nuestros jugadores significarán duelos muy interesantes, de mostrar ese orgullo venezolano y de dejar bien representado a nuestro país”.

Impacto positivo para Lara

De esta manera la tropa dirigida por César Izturis contará con la preparación necesaria para encarar estos topes. En los próximos días se oficializará el inicio de los entrenamientos de pretemporada.

Lo recaudado con estos compromisos será donado a una organización para apoyar a las victimas del doble terremoto ocurrido en el pasado mes de junio en Venezuela.

Barquisimeto / Redacción Web