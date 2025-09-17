miércoles
Cardenales de Lara firmó al agente libre Cristhian Tortosa

Cristhian Tortosa es un lanzador que tendrá su primera experiencia en Venezuela / Foto: Prensa Cardenales de Lara

La organización Cardenales de Lara, por intermedio de su gerencia general y deportiva, anuncia la contratación del lanzador zurdo Cristhian Tortosa, vía agencia libre de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según David Villarroel, representante del departamento de prensa de Los Pájaros Rojos, Tortosa nunca ha actuado en Venezuela y actualmente se encuentra en la filial Doble A de Filis de Filadelfia.

Palabras del directivo de Lara

“Estamos contentos de anunciar la incorporación de Tortosa a la organización. Es un relevista zurdo joven que ya tuvo una experiencia en el Caribe (Puerto Rico) y actualmente está compitiendo en Doble A” declaró el gerente deportivo José Yépez, quien agregó “Para nosotros representa una pieza importante porque añade profundidad y balance a nuestro bullpen, un aspecto que siempre buscamos fortalecer”.

El nativo de La Victoria ha lanzado 37 entradas completas durante esta temporada entre Liga Independiente, Clase A fuerte y Doble A, ponchando a 57 contrarios y repartiendo 22 bases por bolas, además de mostrar un WHIP de 1.32 y promediar 13.9 ponches cada nueve entradas trabajadas. En la temporada invernal 2024-2025 jugó en la liga boricua con Leones de Ponce, registrando efectividad de 3.06 con 22 abanicados en 17.2 innings de labor.

Barquisimeto / Redacción Web

