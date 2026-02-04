Cardenal Baltazar Porras acompañó a familiares de “presos políticos” en Zona 7

La noche de este martes 3 de febrero, el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas, cardenal Baltazar Porras, acudió a la sede policial de Zona 7, en Boleíta, para acompañar a familiares de "presos políticos" que se encuentran en el lugar esperando que sus parientes sean liberados.

Porras estuvo acompañado del rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Arturo Peraza; el padre Honegger Molina, párroco de La Boyera, y representantes del movimiento estudiantil venezolano.

"Hice una visita a Zona 7, donde pedimos por los presos políticos y por la fuerza y constancia de sus familiares a las afueras de este centro", expresó el representante de la Iglesia venezolana en sus redes sociales.

Caracas / Redacción web