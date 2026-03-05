Caracas avanza a fase de grupos de Sudamericana tras vencer por penaltis a Metropolitanos

El club venezolano Caracas logró avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer 4-3 por penaltis a Metropolitanos, en un partido correspondiente a la primera ronda de clasificación del torneo de la Conmebol.

El juego se disputó en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país suramericano, ubicada en Caracas.

Los equipos se fueron a los tiros penales luego de un agregado de cuatro minutos y con un marcador íntegro.

Luis Maestre, Mauricio Márquez, Lucciano Reinoso y Francisco La Mantía pintaron de rojo el triunfo en la capital venezolana. Por Metropolitanos anotó Saimon Ramírez, el ghanés George Ayine y Robert Garcés y los fallos fueron de Nicolás 'Miku' Fedor y el ecuatoriano Kavier Ortiz.

Dominio avileño

Caracas dominó el primer tiempo, al tener una mayor posesión del balón y un número superior de remates, con un total de siete, de los cuales dos fueron al arco, mientras que Metropolitanos ejecutó cinco, un par de ellos a la portería.

Durante los primeros veinte minutos, el arquero de Metropolitanos, Yhonatann Yustiz, detuvo un cabezazo del paraguayo Adrián Fernández, mientras que el guardameta de Caracas, Frankarlos Benítez, ganó un mano a mano contra Kavier Ortiz.

Yustiz volvió a frustrar poco después los planes de Fernández, al frenar otro cabezazo del paraguayo.

Amonestación

El árbitro colombiano Carlos Betancur sacó tarjeta amarilla a Ángel Figueroa, Luis Mago y Francisco La Mantía, de Caracas; y a Yolfran Caricote y a Isaac Ramírez, de Metropolitanos.

En esta primera fase de la Copa Sudamericana se juegan 16 partidos en los que participan cuatro equipos de cada país: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los clubes se enfrentan en llaves a un partido y contra un equipo de su mismo país, para asegurar al menos dos cupos de cada federación en la fase de grupos, en la que ya están clasificados equipos de Argentina y Brasil.

Puerto Cabello avanzó

El martes, Academia Puerto Cabello selló su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se convirtió en el primero de los dos clubes venezolanos que pasarán a esta etapa, luego de vencer en la tanda de penaltis a Monagas Sport Club.

Puerto Cabello anotó 5 tiros penales contra 3 de Monagas, tras cerrar los 90 minutos reglamentarios en un empate a cero.

Caracas / EFE