Carabobo y Puerto Cabello jugarán la final del Torneo Clausura de Venezuela

El Carabobo volvió a ganar en la última jornada del fútbol venezolano y aseguró su pase a la final del Torneo Clausura de la liga nacional, donde enfrentará a Puerto Cabello.

Los Granates ganaron en casa por 2-0 ante el Caracas que quedó de segundo lugar en la clasificación del Grupo B.

En el primer tiempo, el partido se jugó con bastante intensidad ya que ambos equipos intentaban abrir el marcador para asegurar su pase a la final del torneo. Sin embargo, ambos porteros supieron contener los ataques de las plantillas.

Fue ya en el segundo tiempo que Carabobo pudo concretar su victoria con un remate con la zurda de Yohandry Orozco en el minuto 64 y otro gol de Carlos Ramos en el minuto 84 que sentenció el partido.

Rival del Granate

El equipo, dirigido por Daniel Farias, se enfrentará a Puerto Cabello que mantuvo su invicto en la semifinal del torneo tras empatar con Deportivo La Guaira, que terminó esta fase en el segundo lugar del Grupo A.

En esta última jornada, el Deportivo Táchira consiguió su primer triunfo tras un empate y una derrota, ante Metropolitanos que quedó como colista en el Grupo B.

El ganador entre Carabobo y Puerto Cabello se enfrentará ante Universidad Central para definir al campeón absoluto de la Liga venezolana.

Caracas / EFE