Capturan a dos presuntos cabecillas de red que financiaba al ELN en frontera con Venezuela

Una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia y financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela fue desarticulada con la captura de dos de sus presuntos cabecillas, requeridos internacionalmente por tráfico de drogas y lavado de activos, informó este jueves el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Los detenidos son César Pérez Serrano y Katiuska Pargas, alias Katy, quienes fueron arrestados el martes en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en la Operación Imperio por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) con apoyo de Ameripol e Interpol Venezuela, como parte de "un esfuerzo regional para golpear las economías ilícitas que sostienen el crimen organizado transnacional".

Serrano es señalado como coordinador de corredores estratégicos de narcotráfico y requerido mediante notificación roja de Interpol por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.

"Desde Bucaramanga coordinaba corredores estratégicos hacia Estados Unidos y Europa, financiando estructuras del ELN en zona fronteriza. Hoy, esa estructura criminal pierde su centro de gravedad", aseguró en X el ministro colombiano.

Pargas, por su parte, era buscada por lavado de activos y señalada como responsable del componente financiero de la organización.

De acuerdo con ministro, la mujer "garantizaba la ocultación, administración e integración del dinero ilícito al sistema financiero, asegurando la expansión de la red criminal. Sin finanzas no hay expansión criminal; sin expansión, no hay poder territorial".

El ELN es la última guerrilla activa de Colombia y mantiene presencia en zonas fronterizas como Arauca y Norte de Santander, donde históricamente ha sido acusada por el Gobierno de financiar sus actividades mediante economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico.

Según las autoridades, la banda utilizaba Arauca y Norte de Santander como corredores para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que canalizaba recursos ilícitos al sistema financiero, lo que permitía su expansión y sostenimiento.

La captura de los dos presuntos cabecillas, requeridos en 196 países mediante notificación roja de Interpol, representa -en palabras del ministro- "un golpe significativo a la operatividad y las finanzas de esta red criminal vinculada al ELN y refleja la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico".

Bogotá / EFE