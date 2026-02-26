Capriles ve como una "burla a las víctimas" el nombramiento de nuevo defensor en Venezuela

El diputado opositor venezolano Henrique Capriles consideró este miércoles como una "burla a las víctimas" que se haya nombrado como defensor del pueblo, aunque de forma temporal, a Tarek William Saab, quien se desempeñó hasta hoy como fiscal general.

En declaraciones a la prensa, tras una sesión en el Parlamento, Capriles señaló a Saab como "el responsable de la persecución, de la judicialización" en Venezuela y criticó que ahora esté al frente como defensor del pueblo encargado.

"Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos, quienes tenemos la expectativa de que los poderes (públicos) en este país cambien, que aquí haya poderes que sirvan a intereses de los venezolanos, no que le sirvan al poder (al Gobierno)", dijo el opositor.

Más temprano y durante una sesión, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) anunció que Saab presentó su renuncia como fiscal general, sin precisar los motivos, mientras que especificó que Alfredo Ruiz lo hizo como defensor del pueblo por causas personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que envió a la junta directiva de la AN.

Luego de esto, el Parlamento juramentó a Larry Devoe y Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente, mientras el Legislativo comienza un proceso de selección de los funcionarios que ocuparán esos cargos de manera definitiva.

Sobre Devoe, Capriles aseguró que "todo el mundo sabe que el fiscal encargado es una persona cercana al partido de gobierno", al tiempo que reclamó que el país "necesita un fiscal y un defensor del pueblo independientes".

Tanto Saab como Ruiz Angulo habían sido ratificados como fiscal general y defensor del pueblo en octubre de 2024, para un período de siete años, es decir, hasta 2031, pero su renuncia fue comunicada este miércoles.

Saab, quien también fue gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Las renuncias de Saab y de Ruiz Angulo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revise de forma "expedita" aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.

