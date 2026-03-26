jueves
, 26 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Capriles insta al Gobierno a convocar a sectores para buscar acuerdo salarial

marzo 26, 2026
Capriles exigió mejorar el ingresos de los venezolanos de manera "inmediata"

El diputado Henrique Capriles instó este miércoles al Gobierno de Delcy Rodríguez a convocar a distintos sectores del país con el fin de buscar un acuerdo en materia salarial, en vista de las recientes protestas de trabajadores, sindicatos, pensionistas y estudiantes tras cuatro años sin aumento del salario mínimo.

"¡El Gobierno debe convocar YA a los sectores económicos y sociales del país y buscar un gran ACUERDO sobre el ingreso de la gente!", escribió en X el también dos veces candidato presidencial.

Capriles exigió a las autoridades mejorar el ingreso de los venezolanos "de manera inmediata" y señaló que las protestas sociales "son la expresión de lo que está pasando".

"Ignorarlas o descalificarlas es seguir en lo mismo que nos trajo a toda esta situación", agregó.

Caracas / EFE

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