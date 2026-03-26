Capriles insta al Gobierno a convocar a sectores para buscar acuerdo salarial

El diputado Henrique Capriles instó este miércoles al Gobierno de Delcy Rodríguez a convocar a distintos sectores del país con el fin de buscar un acuerdo en materia salarial, en vista de las recientes protestas de trabajadores, sindicatos, pensionistas y estudiantes tras cuatro años sin aumento del salario mínimo.

"¡El Gobierno debe convocar YA a los sectores económicos y sociales del país y buscar un gran ACUERDO sobre el ingreso de la gente!", escribió en X el también dos veces candidato presidencial.

Capriles exigió a las autoridades mejorar el ingreso de los venezolanos "de manera inmediata" y señaló que las protestas sociales "son la expresión de lo que está pasando".

"Ignorarlas o descalificarlas es seguir en lo mismo que nos trajo a toda esta situación", agregó.

Caracas / EFE