Capriles afirma que no habrá recuperación económica sin aumento de salarios en Venezuela

El diputado y dos veces candidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles, afirmó este miércoles que el país no se recuperará económicamente si no se recuperan los ingresos de los trabajadores, cuyo salario mínimo mensual se ubica en 30 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial.

En una transmisión en vivo en su cuenta de X, el opositor afirmó que los debates en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) están alejados de las prioridades de la población que, aseguró, está enfocada en la crisis económica, tras "cuatro largos años" sin aumento salarial.

"Si hablamos de ley de minas, hablamos de ley de hidrocarburos (…) ¿Cuándo vamos a tener los venezolanos, especialmente los más pobres, que es la gran mayoría de este país, una mejora sustancial en el ingreso personal y familiar?", se preguntó.

Ajuste necesario

A su juicio, el salario mínimo debería aumentarse de los 130 bolívares actuales -equivalentes a 30 centavos de dólar según el tipo de cambio oficial- a 150 dólares mensuales.

Sin embargo, cuestionó la falta de rendición de cuentas e información económica en el país, como la cantidad total de empleados públicos, una cifra relevante para estimar la capacidad real de pagos del Estado.

El parlamentario señaló que "la inflación sigue disparada" y se mantiene la brecha entre el tipo oficial de cambio y el "mercado paralelo" de divisas en el país, lo que afecta la capacidad adquisitiva.

Según el Banco Central, la inflación acumulada del año se ubica en 51,9%.

Asimismo, dijo que "es importante dar una discusión" sobre "qué va a pasar" con los salarios y pensiones en el país cuando, aseguró, "se oye" que podría haber una "nueva ley de trabajo" y que se podrían incrementar las bonificaciones que el Gobierno paga a empleados públicos para complementar el salario, pero no dio más detalles sobre estas afirmaciones.

Protesta nacional

Sindicatos y agrupaciones estudiantiles protestarán este jueves en todo el país para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales. En Caracas, marcharán hasta la Asamblea Nacional para entregar un documento con sus exigencias.

El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares según el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela; pero la devaluación ha erosionado su valor.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos, que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Caracas / EFE