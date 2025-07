Candidato Sergio Ramos difundió propuestas de gobierno para Urbaneja

El candidato a la alcaldía del municipio Diego Bautista Urbaneja, Sergio Ramos, ofreció detalles sobre los planes que implementaría en caso de ganar las elecciones municipales del próximo 27 de julio y convertirse en la nueva autoridad local.

Señaló que una de las prioridades es resolver el problema de aguas servidas en la jurisdicción, así como la ausencia de transporte público en diversas zonas.

"El ciudadano de Lechería que se quiere mover desde la Principal de Lechería y quiere ir al CC Caribbeam Mall, ¿cómo hace para llegar? Tiene que agarrar dos carros y, si es de noche, no llega nunca porque no hay transporte. En Santa Rosa están presos, tiene que caminar toda la avenida Bolívar para tomar un transporte, los gobernantes no piensan en la gente. Si yo hubiese sido alcalde y a mí me pregunta el gobernador sobre el canal que está haciendo en la Av. Camejo Octavio, yo le digo que no gaste esos reales en eso, sino que reparemos nueve estaciones de bombeo de aguas servidas que están dañadas y están descargando al mar, pero a nosotros, los vecinos, no nos preguntaron. El gobernante en general en Venezuela no tiene sentido de las prioridades", enfatizó.

En segundo lugar, el aspirante al ayuntamiento indicó que revisará el sistema de impuestos en Urbaneja, pues, según dijo, comerciantes que hacen vida en el municipio les han manifestado que "están pagando demasiado dinero" en comparación con otras jurisdicciones.

Ese proceso de verificación, acotó, también lo llevarían a cabo con las tarifas del servicio del aseo urbano, ya que le parece insólito que en Lechería se pague más por este concepto que por el servicio eléctrico.

"En mi edificio pagamos 6 mil 369 bolívares por torre en lo que respecta a relleno sanitario, mientras que por electricidad son Bs 3.500. Entonces tú vas al relleno sanitario y no ves ninguna mejora. Además, pagamos aseo y pagamos relleno sanitario, y lo peor es que eso es más caro que el servicio eléctrico. A todo esto hay que añadirle que los propietarios del complejo El Morro estamos sembrando matas porque la alcaldía no las siembra y es su competencia. Por eso el slogan de mi campaña es ´Por todo lo que nos une´ y lo que nos une son todos estos problemas", acotó.

No obstante, Ramos aseguró que en un eventual gobierno retomaría el proyecto del parque Virgen Del Valle, que nació de una asamblea ciudadana hace 12 años, durante la gestión del alcalde Víctor Hugo Figueredo, pero que hasta la fecha no se ha concretado.

"Es una obra no sólo para Urbaneja sino para toda la conurbación y la idea es que la mitad sean áreas verdes y la otra mitad de concesiones para mantener el pulmón del parque. Pero el principal problema es el agua, sin agua no hay parque. Así que ahorita vamos a implementar un prototipo de humedales para aprovechar las aguas servidas y procesarlas", explicó.

Campaña

Al ser consultado sobre la campaña electoral y la poca motivación que han mostrado los habitantes de Lechería en las últimas elecciones municipales, el candidato por Avanzada Progresista (AP) manifestó que la ciudadanía tiene que entender que es importante salir a votar, debido a que se estará escogiendo a la autoridad que "van a ver todos los días".

"Van a elegir al presidente de condominio o conserje de la ciudad, como prefieran verlo. Es una cuestión doméstica, de nosotros, nadie tiene que meterse. Yo siempre he dicho que las alcaldías no son instituciones para hacer política, que se olviden de eso, tienen que salir a votar para escoger al mejor que maneje la ciudad, no importa el color que tenga, pero el mejor", destacó.

Sobre los demás aspirantes, Ramos criticó, en primer lugar, la campaña que está impulsando el actual mandatario local, Manuel Ferreira, quien ha hecho énfasis en que "La casa no se entrega".

"El alcalde anda con una cantaleta que la casa no se entrega, pero qué estás proponiendo para los próximos cuatro años. No he escuchado ninguna oferta para los ciudadanos, lo que esta es metiendo miedo, que la casa no se entrega, no, la casa me las vas a tener que entregar a mí para acomodarla yo, porque te dimos ocho años para que la acomodaras y medio la acomodaste, porque hay problemas aquí que tiene más de ocho años. La otra candidata hasta antes de las elecciones era secretaria de gobierno con poder político y económico, y no recuerdo que haya hecho ninguna obra para Lechería. El otro ya fue alcalde, así que quedo yo que tengo 20 años trabajando por la comunidad".

No obstante, no descartó la posibilidad de conversar con los equipos de los demás candidatos para lograr alianzas de cara a los venideros comicios.

Más sobre Ramos

Es importante mencionar que Sergio Ramos es presidente de la Asociación de Propietarios del Complejo Turístico El Morro, sin embargo, está separado momentáneamente del cargo mientras se ocupa de la candidatura a la alcaldía.

Nació en Maracaibo, pero reside en el estado Anzoátegui desde hace 47 años. Vive en el Complejo El Morro, en Lechería, desde hace más de 25 años, trabajó 17 años en la Pepsicola, gerenció cinco emisoras de radio de la zona y creó el reconocido sistema de transporte Servibus, el cual prestaba servicio a habitantes de Urbaneja que necesitaban trasladarse a Barcelona o Puerto La Cruz.

Lechería / Jesús Bermúdez