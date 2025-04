Candidato de SpV a la gobernación cumplió agenda política en Bermúdez el fin de semana

Miguel Vásquez, candidato a la gobernación del estado Sucre por Soluciones para Venezuela (SpV) y Arepa Digital, entre otras organizaciones políticas, cumplió durante este fin de semana una agenda de visitas a comunidades en el municipio Bermúdez.

Vásquez estuvo en Playa Grande y en su calidad de dirigente nacional de SpV realizó gestiones para la inscripción de los candidatos en todo el país, porque en ese partido decidieron, “resueltamente”, participar en la próxima contienda electoral, pese a las voces que llaman a la abstención.

“La pelea es adentro, no renunciando a los espacios. Quienes llaman a la abstención, llaman a la gente a desmovilizarse y aquí hay que participar”.

Resaltó el carácter regional de las elecciones y el hecho de que se van a escoger los gobernadores y los diputados a la Asamblea Nacional, espacios donde se discuten presupuestos, programas sociales, obras públicas para las comunidades y el concepto de desarrollo que necesita la entidad. “No podemos renunciar a la descentralización”.

Relación directa

Vásquez señaló que la posibilidad de llegar a la gobernación significa estar en relación directa con los alcaldes y con los entes de servicios públicos para hacer una trilogía de trabajo, para resolver problemas en las comunidades.

“Es una de mis propuestas fundamentales: el fortalecimiento de una Corporación de Servicios Públicos, en conjunto gobernación, alcaldías, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), Instituto Nacional de Tierras (Inti) y cada una de las instituciones nacionales, para prestar una labor eficiente”.

Reconoció que la gente lo asocia con sus gestiones como alcalde y legislador, pero también como un acompañante a la hora de resolver los problemas que les aquejan, y en lo político, la idea es conseguir el reconocimiento electoral por parte de la gente.

Clima

En cuanto al clima post electoral del 28 de julio, Vásquez cree que se pretende no aclarar nunca lo ocurrido, pero tampoco ve con buenos ojos el derrotismo. “Eso es no pasar la página de un evento electoral que tiene sus dudas, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio los resultados, pero quienes dicen que ganaron tampoco los dieron. Pero eso tendrá su momento y explicación”.

Sin embargo, considera que el clima político ha ido cambiando, y quienes decían que no iban a participar, hoy lo hacen y cree que es una buena ocasión para decirle a la gente que es una oportunidad para tener buenos legisladores, buenos gobernadores y buenos representantes del estado Sucre en la AN, y participar en el debate del presupuesto, conversar con el Presidente sobre proyectos para la entidad y las tendencias que salgan electas, ir juntas a gestionar a favor del estado.

Carúpano / Yumelys Díaz